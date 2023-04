Entre los días 7 y 9 de abril se disputó el JSSL Singapore Professional Academy 7s, un torneo en el que la Academia del Valencia CF no podía faltar. Y no sólo no faltó, sino que se llevó el campeonato con su equipo de categoría Cadete A en masculino y con el Femenino C. Los valencianistas celebraron la doble victoria en territorio de Peter Lim. La expedición se desplazó esos días a Singapur, pero el máximo accionista no se dejó ver. Ni él ni ninguno de sus hijos, tal y como publica 'Relevo'.

Hay que recordar que Kiat Lim fue introducido por Meriton en el consejo de administración del Valencia CF, visitando las obras paralizadas del Nou Mestalla y tomando parte en la Junta de Accionistas. Tuvo tiempo para sacar la cara por su padre, por el proyecto y hasta por Gattuso, asegurando incluso que "el compromiso de Peter Lim con el Valencia nunca ha flaqueado". A falta de la familia Lim, sí estuvo presente Khojama Kalimuddin, miembro del consejo de administración. El máximo accionista del Valencia, eso sí, acudió a ver a su amigo Cristiano Ronaldo recientemente, posando felices en las redes sociales del portugués.