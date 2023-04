El Sevilla llega a Mestalla en uno de sus mejores momentos pese a que, durante la jornada pasada, perdió dos puntos en un abrir y cerrar de ojos después de que el Celta le empatase prácticamente en el descuento. El conjunto de José Luis Mendilibar aterrizará al encuentro frente al Valencia con la oportunidad de darle una estocada al descenso, que marca el cuadro de Rubén Baraja, y que tienen a una distancia de cinco unidades. No obstante, el combinado andaluz está en una nube. Lo que pareció un auténtico marrón y una distracción, ante la crítica situación del equipo en LaLiga Santander, se ha convertido en un motivo de ilusión para evadirse de la lucha por no descender de categoría.

El Sevilla afrontará la final ante el Valencia tres días después de hacer un verdadero esfuerzo físico para dar la campanada en Old Trafford y, de esta manera, extraer un valioso empate en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Los pupilos de José Luis Mendilibar, según lo visto sobre el terreno de juego, apenas hicieron méritos para extraer un resultado positivo en su visita a uno de los campos más míticos del fútbol inglés, pero se contagiaron de la mística de la competición que han logrado conquistar en seis ocasiones. Para más inri, con dos acciones fortuitas que se convirtieron en dos goles a su favor. Jesús Navas centró y terminó desviándola al fondo de la red Malacia, e inmersos en el descuento, un cabezazo de En-Nesyri tocó en Harry Maguire y terminó en las mallas.

A pesar del buen marcador, el Sevilla, que hizo variaciones en su alineación inicial, deshoja la margarita de cara al encuentro ante el Valencia. Si lo mejor será reservar jugadores de cara a la vuelta o, de lo contrario, salir con todo a pesar del desgaste sufrido frente a un Manchester United que, durante la gran parte del enfrentamiento europeo, sometieron a los de Nervión. Mendilibar, tras el empate, comentó los motivos por los que realizó modificaciones en su once y el partido ante el Valencia fue el causante. «Estamos en dos competiciones. Viene el otro partido dentro de tres días en Valencia y ha introducido cambios con la idea de que todos se sintieran dentro del grupo». Sin embargo, el Sevilla tendrá dos bajas sensibles. Marcos Acuña, Pape Gueye y Alex Telles no se vestirán de corto en Mestalla, después de ser doblemente amonestados contra el Celta los dos primeros cumplir ciclo de amarillas el brasileño. Mendilibar, por lo tanto, deberá maniobrar para sacar un once competitivo en Mestalla.