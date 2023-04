Rubén Baraja golpeó dos veces con el puño en la mesa para dejar claro su mensaje. El sonido retumbó en la sala de prensa de Paterna. El Pipo endureció su discurso y pidió «máxima exigencia» a sus jugadores como única solución para evitar el descenso a segunda división. No fue improvisado. Ya lo había dicho de puertas para adentro en el vestuario después de la derrota de Almería. El técnico exigió un «plus» a sus futbolistas durante la semana como publicó SUPER. Hay que hacer «más» para salvarse porque no va a ser suficiente. Este sábado recordó esa exigencia y la extendió a todos los estamentos del club. «Esta camiseta nos exige dar un poco más. No solo los jugadores. A todo el mundo alrededor del club». Esta noche toca dar otro golpe encima de la mesa, pero esta vez en Mestalla. El Valencia-Sevilla es la vida. La categoría y la supervivencia del club están en juego.

El Pipo lo tiene claro: la permanencia pasa por subir el nivel de la exigencia de aquí a final de temporada. «Con el tiempo que llevo aquí te das cuenta que hay una realidad evidente: esta situación solo la podemos sacar desde la exigencia y cuando tengamos máxima exigencia (primer golpe en la mesa) sacar un poquito más. Y cuando uno da el 100%, sacar el 120%. Esta es la única manera que yo veo de cambiar la situación. Yo no he venido aquí para dejarme llevar por la corriente, ni tener la sensación de que todo está mal o es tremendista. Quiero tener una exigencia alta para todos. Y cuando hablo de todos hablo del utillero, del servicio médico, los fisios, empleados, trabajadores, jugadores, cuerpo técnico, yo el primero. Todo el mundo tiene que hacer (segundo golpe en la mesa) su trabajo y cuando tu haces tu trabajo estaremos más cerca de salir adelante. Exigencia máxima para todos. Estamos en un club en el que yo he vivido momentos en el que su historia la han hecho mejor la exigencia de sus jugadores. Hemos estado muchas veces por encima de las expectativas que marcaba el club por la exigencia de los jugadores. Cuando estás en el Valencia la camiseta te exige dar más y cuando des más, todavía más. Hay que exigirnos más, dar más, podemos y debemos hacerlo para cambiar la situación». El técnico insistió en que la falta de exigencia no es solo de jugadores. «No solo son los jugadores. Es todo el mundo que está alrededor del club, que está dentro, tiene que estar a lo que tiene que estar para sacar adelante esta situación. Los jugadores, los primeros. Hay que cambiar un poco más la marcha. Es lo que siento que necesitamos. Creo que el equipo tiene buena actitud, pero tienes que dar más. Empujar más. Esta camiseta nos exige dar lo mejor de cada uno de nosotros». La clasificación da miedo El duelo a vida o muerte contra el Sevilla exige la mejor versión de todos. El equipo afronta el partido en puestos de descenso con la obligación de ganar, romper la racha de 1 punto sobre 9 y recuperar la fortaleza perdida en Mestalla frente al Rayo. Perder es un drama. Hundiría al equipo en la clasificación y daría vida a un rival directo. La victoria del Valladolid en La Cerámica lo complica todo. Menos mal que el Espanyol cayó en el Villamarín y el Cádiz en el Nuevo Mirandilla. La única combinación para que el Valencia acabe la jornada fuera de la zona roja es ganar al Sevilla y que el Getafe pierda contra el Barcelona en el Coliseum. El equipo jugará sabiendo lo que haya pasado antes en el Atlético-Almería. Diez finales. Un drama. «Exigencia», por favor.