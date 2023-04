El Valencia Femenino no levanta cabeza y volvió a caer en casa, esta vez contra el Sporting de Huelva por un gol a dos. Las de Jesús Oliva, que ya están salvadas y que no tienen el aliciente europeo por las pocas plazas que dan acceso a Champions, cayeron por cuarto partido consecutivo y lo hicieron otra vez contra un rival que es, sobre el papel, bastante inferior como son las onubenses, que remontaron con dos goles desde el punto de penalti, el segundo de ellos sobre la bocina.

Y eso que el partido no se pudo poner más de cara para las blanquinegras cuando su ‘mujer gol’, Anita Marcos, las adelantó en el marcador con un tanto en el minuto 3 tras un buen centro de Macarena Portales. Las valencianistas parecían liberadas por el hecho de haberse puesto por delante, pero luego no supieron gestionar esa renta conseguida. Ballesté, pasada la media hora de juego, ponía las tablas desde los once metros batiendo a Enith Salón.

El Valencia saltó al campo en la segunda parte con la intención de volver a ponerse por delante y llevarse el choque. Tuvo acercamientos peligrosos comandados precisamente por Anita y Macarena, pero seguía sin ser capaz de batir a Chelsea. La ‘11’, de hecho, llegó a estrellar el balón en el larguero en el tramo final del partido para desesperación valencianista. El partido, no obstante, iba a caer del lado visitante con otro lanzamiento de penalti que convirtió Hmíróvá en el tiempo de descuento para llevarse los tres puntos.