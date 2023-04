Independientemente del poco acierto de cara al gol, al Valencia de Baraja lo están matando las desconexiones puntuales generales del equipo. Los dos últimos partidos de liga son dos buenos ejemplos. Frente al Rayo el equipo comenzó sin la tensión competitiva requerida y los de Iraola lo aprovecharon para abrir el marcador en los primeros instantes. Más allá de esa acción, el cuadro de la franja roja inquietó poco a Mamardashvili. Mismo guion aunque en distinto ‘timing’ se pudo ver en Almería. El equipo de Baraja estuvo cómodo en defensa durante el primer acto, pero a la vuelta de vestuarios la lesión de Nico desconectó al equipo y los rojiblancos anotaron no uno, si no dos goles para encarrilar el choque.

Esta noche el Valencia no se puede permitir ni un solo momento de desactivación contra un Sevilla cuyo poderío ofensivo es superior al que marca su posición en la tabla. Suso, Ocampos o En Nesyri son jugadores rápidos y con mucho desborde que pueden generar muchos problemas si el Valencia reduce la marcha durante un mínimo instante.

La incógnita del lateral izquierdo

Mendilibar tendrá que ‘inventar’ en el carril zurdo para suplir las bajas de Acuña y Alex Telles. Bryan Gil parece partir con cierta ventaja para desempeñar ese papel. El exvalencianista ya sabe lo que es jugar de carrilero en el Sevilla, pero en defensa de cuatro puede sufrir a nivel físico y posicional. En ataque, eso sí, puede generar mucho peligro cada vez que suba la banda para crear situaciones de dos contra uno ante el lateral diestro valencianista, que apunta a ser Foulquier. La poca solidez defensiva general ha sido el principal lastre hispalense a lo largo de la temporada. Los 44 goles recibidos en 28 partidos ligueros son números considerablemente peores, por ejemplo, que los del Valencia. La oportunidad para recuperar la relación con el gol es hoy. Ahora o nunca para los chicos de Baraja.

El desgaste de Europa League

El Sevilla llega a Mestalla también con la urgencia de sumar los tres puntos para seguir poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso. Los hispalenses todavía no están fuera de la lucha, aunque paralelamente compiten en Europa League. De hecho este pasado jueves afrontaron un partido muy exigente en Old Trafford. El desgaste puede jugar a favor del Valencia, que desde hace mucho tiempo solo juega un partido por semana. Mendilibar hizo rotaciones en Mánchester, pero aún así fueron titulares nombres como Gudelj, Fernando, Rakitic y Ocampos, que apuntan al once en Mestalla. Aunque no de inicio, Suso, En Nesyri y Navas también tuvieron minutos.