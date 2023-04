El polémico Valencia-Sevilla del domingo en Mestalla sigue dando que hablar. El central del Sevilla Loïc Badé acusó a los jugadores del Valencia de "mentirosos" en los canales oficiales del club hispalense. El central sevillista cargó contra los valencianistas por, según él, inventarse las protestas durante una entrevista post-partido.

"Protestaban los jugadores del Valencia que era falta tuya", decía el periodista de la televisión oficial del Sevilla. "Mentiroso, es un mentiroso (mientras se reía)", decía Badé. El sevillista hizo la acusación entre risas. A pesar de su tono, sus palabras duelen. El Valencia no está para tonterías.

La realidad de la jugada es que el Valencia protestó y con razón porque el árbitro no vio una falta previa a Yunus en el gol de Badé. El jugador del Sevilla se desquitó de la marca de Yunus con un codazo en su cara y zancadilleó al estadounidense antes de marcar el 0-1.

Baraja y Gayà coincidieron en criticar al árbitro: "Da la sensación de que todo nos pasa en contra"." El capitán se mostró muy crítico por la mano en el área de Fernando. "Lo del VAR no lo entiendo, lo hemos visto todos, Samu se llevaba el balón y lo toca con la mano, aunque diga que es un mano natural, si no esta ahí se la lleva en el área y podía haber marcado. Cuando el VAR llama al árbitro en el 95% cambian la decisión y ahora no, no lo entiendo. Él dice que la posición de la mano es natural, pero se han pitado penaltis por mucho menos", concluyó.