La tensión está más alta que nunca en València tras lo ocurrido el pasado domingo en Mestalla. El Valencia volvió a perder, esta vez a manos del Sevilla, el descenso cada vez está más cerca y el valencianismo volvió a clamar contra la deficiente gestión de Meriton Holdings al frente de un club histórico y centenario.

Miguel Zorío ha vuelto a pronunciarse sobre la situación del club y ha instado a la Asociación de Futbolistas del Valencia CF a que se pronuncie "contundentemente contra Peter Lim". El exvicepresidente del Valencia pide que los veteranos den un paso al frente, "aunque la Asociación reciba dinero de LayHoon a través del convenio renovado hace poco".

Zorío menciona la Asamblea que convocó la Agrupación de Peñas en la que la inmensa mayoría de los peñistas reflejaron que Peter Lim debía abandonar el club para pedir que la Asociación de Futbolistas "alce la voz". Además, aclara que "no serviría un comunicado mediopensionista, debe ser un comunicado contundente que incluya el Peter Vete Ya, Peter Go Home".

En su comunicado, el portavoz de Marea Valencianista explica que la Asociación debe votar una moción contra la gestión de Meriton, nombrando en este caso a la actual presidenta LayHoon y al director técnico Miguel Ángel Corona.

Comunicado íntegro de Miguel Zorío:

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, sigue con su intención de recuperar el club para los valencianistas, y para ello en este caso insta a la Asociación de Futbolistas del Valencia CF a convocar urgentemente una asamblea extraordinaria con un único punto en el orden del día: votar una moción en contra de la gestión de Meriton Holdings en el club, en contra de la gestión de Layhoon y Miguel Ángel Corona e instando a que Peter Lim devuelva el club a los valencianistas y se vaya a su casa.

Para Miguel Zorío: “ha llegado el momento en que todo el mundo se moje públicamente, no valen ya los paños calientes. De la misma forma que la directiva de la Agrupación de Peñas del Valencia CF se vio obligada a convocar una asamblea en la que la inmensa mayoría de los peñistas dijeron que Peter Lim debería irse del club, ahora le toca a una de las organizaciones más representativas del valencianismo, su asociación de jugadores veteranos. No puede ser que un convenio económico limite la libertad de expresión de una asociación cuyo núcleo central es el escudo del Valencia CF que desde Singapur se ha mancillado. Es la hora de dar la cara y que todo el mundo se retrate. El valencianismo debe hacer un cordón sanitario con todo lo que representa a Peter Lim en Valencia”.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda a los veteranos del club, que “Peter Lim ha arruinado económicamente, deportivamente y socialmente al Valencia CF. Debemos más que nunca, Mestalla está hasta las narices de la gestión del protegido de Amadeo Salvo y Aurelio Martínez y está a punto de desangrarnos con el descenso. Cogió al equipo siendo el tercero de España y octavo de Europa, y si nadie lo remedia, al año que viene estaremos en el pozo de la segunda división. Ya avisé hace ocho años que todos los clubes donde meten la mano Jorge Mendes y Peter Lim se van al carajo, y si no que se lo pregunten al Zaragoza o al Deportivo de la Coruña. Por todo ello, los convenios o los sueldos no pueden pesar más que el amor al escudo y las ganas de defender el futuro del club. El presente ya nos lo han robado, no dejemos que el futuro sea igual de oscuro, con un Valenca CF convertido en una tienda de jugadores de todo a cien de Peter Lim”.