Samuel Lino ha hablado a cuatro días de la final contra el Elche del Martínez Valero. El brasileño asegura que el vestuario está "cerrado" y está convencido de que "si estamos juntos unidos unos con otros saldremos de esta situación y subir posiciones en la clasificación. Vamos a salir de esto. Todos creemos que vamos a salir de esta", decía. En el vestuario tienen claro, como informó SUPER, que la salvación pasa por el compromiso y la unión del grupo. En el momento que se rompa el vestuario la permanencia será imposible. La plantilla lo sabe. Estas son las palabras de Lino:

¿Cómo está el equipo?

Tranquilo, con ánimo y mucha fuerza y confianza. Con trabajo vamos con todo para buscar los tres puntos contra el Elche. Siempre lunes y martes tras un resultado malo cuesta algo más, pero luego vamos ganando confianza de cara al partido y vamos a intentar estar en condiciones, con alegría y positivismo para poder ganar en Elche. Necesitamos ese positivismo y eso va a llegar el próximo partido.

Unión en el vestuario

Es importante estar todos unidos y juntos. Estamos juntos y el vestuario está cerrado. Sabemos que la situación no es fácil, pero si estamos juntos unidos unos con otros saldremos de esta situación y subir posiciones en la clasificación. Vamos a salir de esto. Todos creemos en que vamos a salir de esta.

Confianza

Estamos unidos y comprometidos a salir de esta situación y dejar el Valencia CF donde tiene que estar el Valencia CF. Confiamos y estamos con mentalidad fuerte de que vamos a salir de esta situación.

Exigencia y autocrítica

Tenemos que hacer autocrítica y hacer algo más cada uno de nosotros, pensar que podemos hacer más para salir de esta situación. Estamos trabajando mucho en los entrenamientos, peleando, con buena mentalidad de poder salir de esta situación. Estamos unidos y juntos y seguro que vamos a salir de esta situación.

Elche-Valencia CF

Confiamos en que vamos a ir a Elche a hacer un gran partido. Va a ser muy difícil porque no importa en esta Liga si estás arriba o abajo, los equipos son todos muy difíciles y pelean mucho hasta el final. Va a ser complicado y nos estamos preparando para generar confianza y positiva y llegar allí hacer un buen partido y conseguir la victoria que es muy importante para nosotros.

Afición

En estos momentos delicados y complicados, es importante que la afición que no dé ese apoyo. Estando juntos, vamos a poder conseguir la victoria. Queremos agradecer a la afición todo el apoyo que siempre está con nosotros también fuera de casa.

Tenemos que sacar esto adelante por ellos, la afición no merece ver el Valencia CF donde está. Merecen mucho más porque siempre están animando y apoyando y unidos con nosotros. Vamos a salir de esta situación, tengo la certeza que vamos a salir de esta situación.

Situación personal

A veces el míster me pone en una posición o en otra, pero me siento bien. Me gusta estar en el campo y ayudar al equipo donde me diga el míster y dar lo máximo para el Valencia CF.

Definición

En todos los partidos tenemos una conexión buena entre los jugadores, hacemos las jugadas, pero nos falta la última definición. Estamos mejorando mucho con Baraja, y creo que vamos a mejorar ese aspecto que la definición es muy importante para poder sumar puntos. Mejorando este aspecto vamos a salir de esta situación.

El míster siempre está pidiendo mucho de los delanteros, de los jugadores de arriba, que mejoremos centros, ultimo pase, definiciones, remates… Estamos trabajando bien y con confianza, haciendo muchos goles en los entrenamientos, pero necesitamos hacer eso en los partidos. Creo que vamos a mejorar y hacer mucho más con ese detalle. Si mejoramos la definición estaremos más cerca de salir de ahí.

Mejorar los detalles

Los detalles a veces los puedes controlar y otras no, porque los otros equipos tienen mucho nivel competitivo, pero es verdad que esas desconexiones nos han quitado muchos puntos y estamos trabajando mucho con el míster, en video también, para que no sucedan estos detalles más. Contra el Sevilla mejoramos y no hubo desconexiones, pero si hubo un rechace un balón parado, que hay un rechace una caída y nos meten gol. Estamos trabajando mucho para que pasen más. De los árbitros mejor no hablar, que no nos den pero que tampoco nos quiten. Está siendo complicado.

Partido a partido

Cada partido estamos pennado que es como una guerra, una final. Estamos pensando solo en el partido contra el Elche, estudiar como juega el Elche, tenemos focalizada toda nuestra energía en ganar al Elche y luego ya llegarán los otros partidos.