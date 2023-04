Rubén Baraja medita la opción de recuperar a Gabriel Paulista para la final por la salvación del domingo. El hispano-brasileño puede volver a escena en uno de los momentos más críticos de la historia del club. El técnico lleva varias semanas siguiendo de cerca la evolución del central en los entrenamientos y podría darle la oportunidad en el Elche-Valencia a vida o muerte del Martínez Valero. ‘Gabi’ apenas ha tenido protagonismo esta temporada por culpa de las lesiones, las sanciones y las decisiones técnicas. Sin embargo, puede que haya llegado su hora a falta de 9 jornadas para el final de la temporada. El Valencia se juega la vida, el equipo necesita dar pasos adelante y Paulista está dispuesto a hacerlo. El club, el entrenador, sus compañeros y la afición necesitan más que nunca su mejor versión. La de ‘jefe’ del centro de la defensa.

Paulista no está al nivel del central campeón que conquistó la Copa del Centenario en 2019. Es una evidencia. Los años han pasado y sobre todo las lesiones le han pasado factura. Su estado físico no es el mismo. Se ha convertido en un central más frágil e irregular. La consecuencia directa ha sido la pérdida de continuidad. Un handicap peligroso a sus 32 años. Gabriel ha dejado de ser intocable para los entrenadores. Sin embargo, el momento actual del equipo exige jugadores como Paulista. Por encima de todo porque no abundan en esta joven plantilla ‘made in’ Meriton. El equipo tocó fondo en LaLiga con la derrota contra el Sevilla que le hunde en la clasificación y necesita jugadores contrastados y con experiencia para soportar la presión y levantar al equipo. Y Paulista tiene eso. Lo hará mejor o peor, pero las piernas no le van a temblar en una situación límite como esta. El hispano-brasileño es uno de los capitanes del vestuario junto a José Luis Gayà y Jaume Domènech y tiene la jerarquía y los galones suficientes para asumir la responsabilidad que exige el momento. El Pipo está obligado a aprovechar el ‘factor Paulista’ por la ascendencia del futbolista en el equipo, pero también por rendimiento deportivo. Las combinaciones entre Mouctar Diakhaby, Cenk Ökcacar y Eray Cömert tampoco han demostrado ser fiables. Es la hora de ir a la guerra contra el Elche con Paulista.

Temporada irregular

Gabriel está viviendo una auténtica montaña rusa esta temporada. Hay datos que lo explican a la perfección. Solo ha disputados dos partidos consecutivos completos (90’) una vez. Fue en las derrotas contra el Mallorca y el Barcelona. Y la última vez que fue titular dos jornadas seguidas acabó lesionado y tuvo que retirarse en el descanso. El año empezó torcido. Paulista nunca fue fijo para Gennaro Gattuso. Hasta el punto que el italiano tuvo que desmentir públicamente que hubiera un enfrentamiento entre ellos. «Él me respeta y yo le respeto a él. Él tiene que entrenar fuerte y yo poner a los mejores. No nos hemos faltado el respeto, esto es muy importante». En cuatro de los últimos cinco partidos de Rino ni siquiera jugó. Las cosas no fueron a mejor para Paulista con Voro. El de l’Alcúdia apostó por el veterano desde el primer día. Lo malo es que fue contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y acabó expulsado con una roja justa por patada a Vinicius que le acarreó dos partidos de sanción. El Pipo también echó mano de ‘Gabi’ en su debut de Getafe y en la primera parte contra la Real Sociedad, pero su lesión en los isquiotibiales de su muslo derecho le mantuvo un mes apartado de los terrenos de juego. Desde aquel 25 de febrero en Mestalla no tiene minutos. Los dos últimos partidos contra el Almería y el Sevilla los ha visto desde el banquillo. Ahora le toca. Baraja y el Valencia lo necesitan.