Mestalla recibió este jueves la visita de Lluna Clark, influencer con cerca de 100.000 seguidores en Instagram y 200.000 en Twitch. La usuaria, que explica que pagó su entrada para el 'tour' y no fue invitada por el club, hizo un streaming desde dentro del estadio y captó en directo el momento en el que el club le tenía preparada una sorpresa: una camiseta con su nombre de regalo.

Posteriormente, Lluna denunció que estaba recibiendo mucho 'hate' en Twitter por su visita y el obsequio. "El stream lo he hecho porque me ha salido del corazón y me han regalado la camiseta. Me ha ilusionado mucho el detalle. No hay nada más. No entiendo por qué tengo que recibir comentarios de odio por esto", explicó.