16:31

Importancia del triunfo

"Esto nos ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien. El partido no ha sido fácil. El Elche pese a su situación nos ha sacado buenos centros, nos hemos mantenido bien y firmes. El triunfo es importante para que la gente siga creyendo, por dar una alegría al os aficionados desplazados, y por dar confianza a los jugadores. Que esto nos sirva para creernos que podemos conseguirlo. Podemos hacerlo si tenemos la humildad de reconocer dónde estamos y sabemos que de aquí no saldremos de un partido para otro"

Dijo ayer que la afición es la única a la altura esta temporada... ¿Tras esta victoria, se lamenta usted de que no haya estado a la altura el equipo este año fuera de casa?

"Lamentarse no sirve de nada porque ya no podemos hacer nada. Yo hablo desde que yo estoy aquí. No puedo valorar lo anterior. En Getafe pudimos competir, en Barcelona estuvimos cerca de poder sumar. Contra el Atlético ellos fueron muy superiores. Nos superaron en todas las facetas. En Almería se definió por el acierto del rival. Esto es fútbol. Lo importante no es entrar en los bucles negativos y buscar el cómo podemos salir adelante. Mi trabajo es convencerlos a ellos de que con trabajo podemos sacarlo. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de esta afición"