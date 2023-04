Es Diego.Santa.Tattoo y además de tatuador -plasma sobre la piel el realismo desde su perspectiva minimalista en València, es fiel valencianista. Por eso, como el resto de aficionados sufre por el futuro de su equipo por la desastrosa gestión de Meriton. Fruto de ello su último tatuaje. Seguro que para él es muy especial.

"Los detalles del diseño los hemos elegido conjuntamente tanto Jose como yo. Hemos querido plasmar en el reflejo de sus gafas, mediante la palabra “FAKE”, el engaño que hemos sufrido, las falsas promesas de un Valencia campeón y la falta de una estructura deportiva que nos llevase a crecer y no a elegir a dedo a presidentes, entrenadores y un largo etcétera de interesados que han pasado por el club.

Actualmente el fútbol no es lo que vivíamos hace no mucho tiempo, donde los multimillonarios no utilizaban su poder económico para jugar con nosotros. Antes o después acabarán dejando el club pero nosotros siempre estaremos ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos", escribe.