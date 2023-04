Rubén Baraja ha hablado del 'caso Guillamón' en sala de prensa. El internacional del Valencia ha desaparecido del equipo en las últimas jornadas de LaLiga. No tuvo minutos contra el Sevilla y el Elche y está por detrás de la rotación del canterano Javi Guerra. El Pipo quiso quitarle trascendencia al tema. Según el técnico, solo es una decisión técnica: "Está trabajando, comprometido y esperando su momento".

"Al final tengo una plantilla en la que tengo jugadores en los que tengo que decidir. Ahora estoy optando por otras situaciones diferentes, pero Hugo está trabajando, comprometido y esperando su momento. No hace mucho jugó y participó. Nosotros hemos demostrado que todo el mundo debe estar preparado para estar, hay gente que no está y luego llega su momento. Hugo tiene que trabajar como el resto para rendir bien cuando llegue su momento. Y eso hará que pueda ir teniendo más minutos"

El Pipo habló de los "picos de forma" para explicar la suplencia de un futbolista que fue pieza básica en su primera etapa contra Real Sociedad (90'), Barcelona (90'), Osasuna (90'), Atlético (90') y Rayo Vallecano (63'). El técnico lo dejó claro: "No actúo por cómo te llames, busco rendimiento ya".

"Por supuesto que hablamos no con él, con todos. Le dais importancia a situaciones que son normales. A veces hay picos de forma y juegas más y luego viene otro jugador con mejor momento que tú. Yo tengo que intentar aprovechar los mejores momentos de cada uno. Si Hugo no juega juega un compañero. Y si juega Hugo un compañero se queda en el banquillo. Son momentos del fútbol, tengo que tomar decisiones y lo hago tratando de hacerlo todo de la forma más justa y teniendo en cuenta mi conocimiento. No actúo por cómo te llames, busco rendimiento ya. Los momentos de la temporada son así. A lo mejor hay un tramo en el que no participas y al final sí que estás. Esta mentalidad es la mía y la buena para el equipo: que haya competencia"