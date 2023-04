La plantilla del Valencia sigue mermada por lesiones, y ante el Elche quedó visiblemente claro al introducir hasta tres canteranos desde el banquillo. A una corta plantilla se le unen unos problemas físicos que vienen azotando al conjunto valencianista durante todo el curso, y que se hace más peligroso en el tramo final, en el que se juegan las 'castañas' del descenso.

De estas molestias no se escapa Samu Castillejo, que no pudo participar en el Martínez Valero, y durante esta semana ha estado trabajando para poder estar en Mestalla el jueves ante el Valladolid. Esta misma tarde la plantilla participará en el último entrenamiento antes de dicha 'final' ante los pucelanos, una sesión en la que se vislumbrará si el malagueño, al igual que otros jugadores tocados, podrán estar el jueves en el césped de Mestalla.

"Samu viene trabajando en la recuperación. Hasta hoy no sabremos si está o no disponible. Es una opción pero no lo sabemos. Nos falta el entrenamiento de hoy", ha comentado el Pipo sobre el extremo.

Quienes sí estarán a pleno rendimiento serán Hugo Duro e Ilaix Morina, que vuelven de lesión, y Nico. "Están disponibles los dos. Nico también. Lo que sufrió no ha tenido consecuencias y se encuentra bien", continuó Baraja.

Evolución de Kluivert y Thierry

Los dos futbolistas que con total seguridad no estarán ante el Valladolid, y tampoco ante el Cádiz el domingo (14:00), serán los lesionados Justin Kluivert y Thierry Rendall, los cuales están siguiendo "cada uno su evolución".

En el caso de el neerlandés, el Pipo ha afirmado que "se siente cada vez mejor". Como el propio Kluivert confesó, su intención es que reaparezca en el partido intersemanal de la semana que viene ante el Villarreal, miércoles a las 19:30 en Mestalla.

En el caso del lateral luso su vuelta con el grupo se espera más pronto que tarde, "este fin de semana o de cara al siguiente", ha comentado el técnico vallisoletano. "Cuando vaya acumulando entrenamientos con el grupo se sentirá mucho mejor. Ha evolucionado bien y esperamos que pronto esté con nosotros. Siempre he dicho que todos son necesarios", concluyó Baraja.