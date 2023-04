17:03

Sequía de gol de Cavani. ¿Le ve con ansiedad?

"No. No. Él tiene mucha experiencia y este tipo de situaciones las maneja muy bien. Es un jugador de talla mundial y muy importante para nosotros. Buscamos que con continuidad vaya buscando sus situaciones. El otro día estuvo muy bien. El gol llega a través del esfuerzo y el trabajo colectivo. Él debe seguir en esa línea. A veces trabajas mucho y no te llega y otras veces a la primera haces gol. Tratamos de cuidarle con los minutos. Buscamos darle lo mejor para el tramo final de la temporada"

Lesionados. ¿Llega Castillejo?

"Viene trabajando en la recuperación. Hasta hoy no sabremos si está o no disponible. Es una opción pero no lo sabemos. Nos falta el entrenamiento de hoy"

Sistema. ¿Continuidad al sistema de tres centrales?

"Puede ser una opción o podemos volver a una estructura diferente. Para mí siempre he dicho que lo importante no es el sistema sino la interpretación de los jugadores del sistema. Hemos ido variando en función de los partidos"