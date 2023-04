Rubén Baraja no quiere hablar de «finales» para no cargar de mayor presión a su joven plantilla. Pero la realidad es que el Valencia está condenado a jugar una final detrás de otra. A vida o muerte. Como en el Martínez Valero. Así hasta que el equipo salga de los puestos de descenso a segunda división y certifique la permanencia en la categoría de forma matemática. La victoria al Elche significó un primer paso adelante del Pipo y sus jugadores, pero de nada servirá si hoy se tropieza contra un rival directo como el Real Valladolid en Mestalla. El margen de error no existe. A estas alturas del campeonato, con solo ocho jornadas por disputar, está prohibido fallar. Y más en casa delante de la afición. Esta tarde solo vale ganar. El Valencia-Valladolid es una final. Otra más.

El técnico lanzó un mensaje después de sumar tres puntos vitales en Elche: «No hemos hecho nada, sólo romper una mala racha». El positivismo se ha apoderado del ambiente después de la reacción del domingo, pero el técnico sabe que todavía queda mucho por sufrir esta temporada. El equipo cumplió contra el colista, cortó la racha de ocho derrotas consecutivas y ahora está obligado a aprovechar la inercia, ganar al Valladolid y encadenar por primera vez en la temporada dos victorias. Ganar dos partidos seguidos. Se ha intentado siete veces esta temporada y nunca se ha conseguido. Ese es el reto que se ha marcado el vestuario. Algo que no ha podido hacer todavía. Ni con Gennaro Gattuso. Ni con Voro.Ni ahora con Baraja. Para encontrar la última vez que el Valencia encadenó dos triunfos consecutivos en LaLiga hay que remontarse más de un año atrás. Fue durante las jornadas 26 y 27 superando al Mallorca y al Granada con José Bordalás en el banquillo. Meriton ha empequeñecido tanto el club que ha conseguido que ganar dos partidos se convierta en inusual. En casi dos temporadas completas solo se ha conseguido tres veces. GETAFE Y CÁDIZ; KO Ganar al Elche no sirvió para escapar de los puestos de descenso. La gran diferencia con respecto al domingo es que el Valencia esta vez depende de sí mismo para salir de la zona roja. La oportunidad es de oro. Ganar al Pucela significa salir del descenso. También vale el empate porque el equipo empataría a 31 puntos con el Getafe y tiene el gol-average ganado con los azulones. De ganar, el equipo saltaría hasta la decimosexta posición y abriría una brecha de 2 puntos con respecto al descenso. La jornada una vez más volvió a ser propicia para los del Pipo porque el Cádiz de Sergio González perdió el martes contra Osasuna en el Nuevo Mirandilla y el Almería de Rubi le ganó al Getafe de Quique en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo estará muy atento a lo que haga el Espanyol a la misma hora en La Cerámica contra el Villarreal. Baraja explica el 'caso Hugo Guillamón' Te puede interesar: Valencia CF La razón por la que el escudo de Mestalla apareció tendido en el suelo Opinión Que juegue Mestalla BUENA ENTRADA Mestalla registrará una gran entrada esta tarde contra el Valladolid. El día (jueves) y la hora (17:30) no es la mejor, pero el ritmo de entradas en bueno y desde el club se esperan unas gradas prácticamente llenas. El apoyo de la afición volverá a ser fundamental desde el recibimiento en la Avenida de Suecia hasta el pitido final. De momento, elValencia de Baraja continúa imbatido en casa. Ganó a la RealSociedad y Osasuna y empató contra el Rayo Vallecano. La salvación pasa por Mestalla. OJO AL VALLADOLID El Valladolid llega al viejo coliseo con la tranquilidad de tener un colchón de 5 puntos sobre el descenso y con la ambición de continuar con su escalada hacia la salvación después haber sumado siete de los nueve puntos desde que se hizo cargo del equipo el uruguayo Paulo Pezzolano. .