Directo | La rueda de prensa de Rubén Baraja

¿CÓMO ENCHUFA AL EQUIPO DESDE EL INICIO?

"Sí, pero es un poco... la gestión de emociones no es sencilla. Hay jugadores buenos, con experiencia que han vivido cosas muy buenas aquñí. A veces hay cosas que no te salen... el ambiente se crispa, ha habido un ambiente complicado en la primera parte pero es que estamos en el Valencia. El Valencia es tan grande... el mensaje era un poco eso. Vamos a cambiar cosas, vamos a ir a por el partido... El portero tiene parte de error, pero hemos hecho un gol a balón parado que es algo importante para mantenerte en los partidos. Tenemos que seguir en esta línea y saber que nuestros partidos tienen que ser contínuos del 1 hasta el 90. No podemos permitirnos fases de no estar todo lo metidos. No es falta de actitud, es por culpa de la situación en la que estamos"