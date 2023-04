El Valencia sigue jugándose la permanencia cada día que pasa. Tras la victoria balsámica contra en Elche en el Martínez Valero, el conjunto de Baraja superó al Valladolid sin ver tarjeta alguna. Ahora toca visitar a un rival directo como el Cádiz, en el Nuevo Mirandilla el domingo.

Para este partido crucial, el entrenador vallisoletano podrá contar con casi toda la plantilla a excepción de Marcos André, Thierry y Kluivert, que están lesionados. Sin embargo, hay un factor que puede afectar negativamente a los jugadores del conjunto de Baraja. Una amenaza. O más bien siete. Y es que son siete los futbolistas del primer equipo que llevan acumuladas cuatro amarillas y están a una de cumplir ciclo y perderse el próximo partido de liga. Y no son siete jugadores cualesquiera.

Los laterales, en peligro

Una de las líneas más afectadas por la 'alerta' amarilla es la defensa. Por partes. El capitán, José Luis Gayà, un jugador que ha sido fijo esta temporada tanto con Gattuso como con Baraja, acumula cuatro cartulinas amarillas, la última, ante Osasuna en Mestalla, que se saldó con victoria valencianista por 1-0. Si ve otra tarjeta el domingo, se perdería el importante partido ante el Villarreal.

Es cierto que su banda está bien cubierta, ya que Toni Lato y Jesús Vázquez, este último no ha disputado muchos minutos esta temporada, podrían sustituir al de Pedreguer. No obstante, el rendimiento y el compromiso del capitán valencianista dan un plus al equipo.

La que sí que está en una situación más crítica es la banda derecha. Dimitri Foulquier, habitual carrilero diestro con Baraja, también está apercibido de sanción y de cumplir ciclo, el entrenador del Valencia tendría un problema porque Thierry está lesionado, y también tiene cuatro amarillas acumuladas. El jugador francés deberá andarse con cuidado.

Un problema central

Siguiendo con la línea defensiva, hay otros dos jugadores que también están al borde de la suspensión. Se trata de Eray Cömert y Mouctar Diakhaby, ambos habituales en las rotaciones en el centro de la zaga del equipo valenciano este curso. A pesar de que el suizo ha perdido protagonismo en las últimas jornadas, no es un asunto baladí, ya que Baraja ha cambiado el sistema para jugar con tres centrales y en cualquier momento le puede tocar jugar.

Diakhaby, por su parte, sería otra de las bajas sensibles para el 'Pipo', puesto que es habitual en el once. Sin embargo, ambos centrales están acostumbrados a vivir en el límite. Desde que Cömert viera la cuarta amarilla en Liga, han pasado quince jornadas, y desde que lo hiciera Diakhaby, doce. El equipo espera que puedan alargar esa racha dos partidos más.

Cavani se mantiene en sus cuatro

Edinson Cavani es otro de los jugadores del equipo valencianista que también tiene cuatro amarillas. No obstante, al igual que los centrales suizo y guineano, el uruguayo ha sabido gestionarlas de la mejor manera posible.

'El Matador' vio la cuarta amarilla en la jornada 20 ante el Girona, y desde entonces se ha mantenido sin ninguna amonestación. En total, 11 jornadas seguidas sin que le mostrasen cartulina. El Valencia necesita a su delantero más experimentado de cara a los duelos frente a Cádiz y Villarreal.

Yunus, el último

Fue el pasado fin de semana en el partido contra el Elche, cuando Yunus Musah se unió a este selecto grupo de jugadores 'amenazados' al ver la tarjeta amarilla en el Martínez Valero. Otra que sería una baja sensible para Baraja si ve tarjeta ante el Cádiz, ya que el 'Pipo' ha apostado por él de inicio en varios partidos.

Pero de alguna manera o de otra, el Valencia deberá hacer frente a los dos partidos contra rivales directos por la salvación y los seis de Liga siguientes, con siete amenazas, seis sin contar al lesionado Thierry, sobrevolando sobre varios de sus futbolistas clave. En sus manos está evitarlas.