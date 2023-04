Hugo Duro fue contundente en la autocrítica y no quiso poner excusas tras la derrota en el Nuevo Mirandilla: "El Cádiz ha salido mucho más fuerte que nosotros". El delantero habló de "desconexiones que nos cuestan puntos" para explicar los goles encajados: "Parece que no aprendemos. Nos jugamos una puta final y un saque de banda, el comienzo de la segunda parte... son errores que no tienen que pasar, o cortamos ya o nos vamos a la mierda".

El de Getafe negó que la inercia tuviera que ser un factor a favor para sumar los tres puntos: "Las dinámicas son un poco mentira, no te hacen ganar partidos. El Cádiz en casa llevaba mucho sin ganar y han salido como una final". Algo que espera que el Valencia haga en la próxima cita: "Queda bastante, por suerte todavía seguimos fuera y el miércoles tenemos otra final con el Villarreal en casa. Espero que al menos salgamos con las ganas con las que hay que salir". Acerca de la estadística de los muchos centros y pocos remates asumió que "hay que mejorarlo", pues "es un dato que no puede ser". La receta la tiene clara: "Trabajo, trabajo, habrá días que nos pase como hoy y otros que centremos tres y nos caigan las tres. A trabajar que esto no para. El miércoles jugamos otra vez y necesitamos sacar los tres puntos como sea". Encontronazo con el Choco Lozano Duro también se quejó de un lance con el jugador hondureño del Cádiz al final del partido. "El Choco en una jugada ha venido a darme, ya lo hizo en la ida, luego se ha metido con mi madre y no me gusta eso. Le he dicho que eso está muy feo y que no lo haga más, ha venido a insultar a mi madre", denunció. La afición se vuelca en Cádiz y protagoniza otro recibimiento enorme al equipo