16:23

¿Cuidar a los jugadores (lesiones) o reservarlos para el Villarreal?

"Había jugadores que venían de jugar dos partidos en tres días. Jugadores con molestias. Yo tomo decisiones y puedo asumir que haya gente que piense que no he acertado (once). Yo necesito no perder jugadores por el camino y no quiero poner a jugadores en riesgo. Quedan muchos partidos importantes aún y hoy teníamos a jugadores importantes que podían sufrir una lesión. No somos capaces al final de darle continuidad a determinadas cosas que nos harían salir de aquí"

¿El equipo es consciente del peligro de descenso?

"La diferencia del resultado lo marca todo. Hemos empezado bien, el equipo ha entrado bien y hemos tenido varias combinaciones que podían hacer al Cádiz desconectarse. Luego hemos cogido una tendencia de no dejar de defender córners, centros, saques de banda. Y al final nos han marcado. Nos ha faltado soltarnos... El final del primer tiempo e inicio del segundo nos ha lastrado. Me toca ser autocrítico y no poner paños calientes. Estás en una situación muy difícil y complicada. Está en nosotros saber cómo afrontamos los partidos, si como en la primera o como en la segunda parte. Hemos podido empatar, pero cuando llevas tanto lastre de situaciones en las que das vida al rival... No podemos permitir este tipo de cosas. Es un camino difícil pero si en el camino difícil yo estoy al nivel que toca las cosas pueden cambiar"