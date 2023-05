Rotaciones: ¿acertó en Cádiz?

Trato de tomar las decisiones que pienso que son buenas para el equipo y la situación. Hay una parte que hay que aceptar, acepto la crítica con humildad. A veces acierto y a veces no. No es una cuestión de lo que pasó por haber rotado, haber ganado o perdido el partido. La ventaja de opinar o decir cosas del resultado siempre te da otra perspectiva. Este club... sé dónde estoy sentado y qué significa. Mis decisiones pueden gustar o no pero estar en un club tan grande tiene esto: tiene una exigencia muy grande, esto forma parte de mi trabajo y he de asumir las críticas con normalidad.

Hugo Guillamón: ¿qué le falta? ¿Central o mediocentro?

Su posición de siempre ha sido central pero donde mejor rendimiento ha dado ha sido de '6', con tres dentro o doble pivote. Es mi opinión que puede ser tan válida como la de cualquier otro. Trabaja bien y he de tomar decisiones, estoy optando por otros compañeros. ¿Por qué con otros no preguntáis por qué no juega? No es lo importante. Hugo tiene que seguir trabajando y buscar su oportunidad, no tengo ningún problema con él. Es una decisión deportiva. Él tiene buena actitud entrenando, yo tengo que elegir y estoy eligiendo a otro compañero.