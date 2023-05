Rubén Baraja no lo ha tenido nada fácil desde que asumió las riendas del Valencia CF el pasado 14 de febrero. El técnico vallisoletano tenía la misión de conocer a su nueva plantilla en tiempo récord mientras sentía la urgencia de ganar partidos para alejarse de los puestos de descenso. Durante estos tres meses ha innovado constantemente a la hora de confeccionar su once titular, en muchas ocasiones porque las lesiones le han obligado. Especialmente en el centro del campo, una parcela en la que el equipo ha ido ‘corto’ desde el principio de temporada.

Una de las buenas noticias de las últimas semanas, además de las victorias necesarias ante Elche y Valladolid y el meritorio punto ante un equipo de Europa como el Villarreal, es que Baraja parece haber encontrado con el ‘Guerra-Nico-Almeida’ a su trivote de confianza. Desde hace varias semanas el gallego y el luso ya se habían convertido en dos piezas indiscutibles del centro del campo siempre que están al cien por cien. La polivalencia y exuberancia física del futbolista cedido por el Barça combinan a la perfección con un perfil más técnico como es el de André.

Sin olvidar que Nico es un jugador ‘made in La Masía’ y tampoco va falto de toque. La juventud de ambos les ha pesado en algún tramo del curso en forma de irregularidad, pero siempre que han tenido un buen día han justificado la confianza del técnico en ellos. Otra buena noticia es que Almeida es uno de los pocos futbolistas adquiridos en propiedad el pasado verano, por lo que no abandonará el equipo a final de temporada.

Ni Hugo Guillamón ni Yunus Musah y tampoco Ilaix Moriba se han hecho un hueco para acompañarles en el centro del campo de manera asidua. Yunus sí está contando con muchos minutos, aunque en una posición más alejado de la zona de creación. Por su parte, Ilaix y Hugo son los dos nombres que más han desaparecido de los partidos, sobre todo el de L’Eliana, que no ha participado en ninguno de los últimos cinco compromisos.

Irrupción de Javi Guerra

Independientemente del bajón de rendimiento de algunos futbolistas, la pérdida de minutos también tiene mucho que ver con la irrupción de Javi Guerra, que ha participado en los últimos tres partidos del equipo, dejando grandes sensaciones y siendo incluso decisivo para la consecución de puntos. Como es el caso del partido ante el Valladolid, que se decantó gracias a un ‘zapatazo’ del canterano en el último minuto del partido tras una gran jugada individual.

Baraja quiso ser cauto y no le dio la titularidad la siguiente jornada ante el Cádiz. Tuvo minutos en la segunda parte y coincidió con una mejoría general del equipo. El Pipo ya no quiso esperar más y le dio galones en el derbi autonómico frente al Villarreal, situándole junto a Nico González y André Almeida. Por nivel actual son los tres futbolistas que merecen partir de inicio en los partidos. Además en sus primeros pasos como trivote han demostrado que se entienden bien y sus cualidades combinan. Javi es un perfil más parecido a Nico, con un físico privilegiado que no hay que olvidar que sigue desarrollándose. Ambos arropan a un André Almeida que se siente más liberado en tareas ofensivas.

Así pues, a falta de cinco jornadas para el fin de esta temporada pésima del Valencia, el Guerra-Nico-Almeida apunta a ser el centro del campo con el que el equipo se jugará el descenso. Inexperto y extremadamente joven, pero con un potencial mayúsculo y unas cualidades que han desatado ilusión en la afición.