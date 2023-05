La política municipal está 'patas arriba' por la inminencia de las elecciones. Este proceso salpica de cerca este año al Valencia CF, dado que el club está en negociaciones con el Ayuntamiento de la ciudad para la elaboración del convenio que regule la relación entre ambos. El proceso, no obstante, sufre una parálisis importante.

Desde Meriton se esgrime que son los partidos del Ayuntamiento los que están utilizando el asunto con fines electorales y que por ello no avanza el asunto, pero esta vez se han encontrado con el 'retruc' por parte del alcalde y candidato a la reelección, Joan Ribó, que les ha acusado prácticamente de lo mismo: "Todos están ahora en unas coordenadas, el primero el Valencia CF, de ver si en las elecciones vienen otros y se lo arreglan mejor" en alusión a que otros grupos pueden acceder a las condiciones del club.

Ribó también insiste en que quieren que se acabe el estadio, pero en las "condiciones pactadas". "Mientras tanto, ponemos unas limitaciones a todas vuestras operaciones urbanísticas; si no hacen el polideportivo, no pueden utilizar los solares; si no acaban el estadio en condiciones, pagando el IVA, sencillamente no podrán seguir avanzando. Dicho esto, quiero que se acabe el estadio", proseguía Ribó. Asimismo, el alcalde incidió en la necesidad de que los clubes accedan a una mayor participación por parte de sus socios.