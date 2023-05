El Valencia CF se ejercitó este martes por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna para preparar la primera de las cinco finales por la salvación contra el Celta de Vigo en Balaídos. Rubén Baraja contó con la baja por lesión de Hugo Duro por segundo día consecutivo. El delantero trabajó al margen de sus compañeros, tal y como sucedió el lunes en la vuelta al trabajo. El motivo de su ausencia fueron unas ligeras molestias musculares que arrastra desde el partido de Liga contra el Villarreal que, afortunadamente para el equipo, no son graves.

El Pipo cuenta con el madrileño para la final del domingo. La idea es que se incorpore a los entrenamientos en los próximos días y pueda completar las últimas sesiones de trabajo con el grupo. Mientras tanto, sigue un proceso de recuperación especial junto a los fisios y los preparadores físicos del club. Baraja no va a arriesgar con Hugo Duro. Volverá a los entrenamientos cuando esté preparado y no haya riesgo de recaída. El Pipo no se puede permitir el lujo de perderlo de cara al partido contra el Celta. Hugo es el único delantero disponible de la primera plantilla porque Edinson Cavani cumple sanción (vio la quinta amarilla contra el Villarreal) y Marcos André sigue lesionado. El canterano Alberto Marí completará la lista de convocados aunque el alicantino es una opción para la segunda parte como en sus apariciones contra Elche y Villarreal.

Marcó en Vigo el año pasado

Hugo Duro es más importante que nunca en porque no está Cavani y porque el Valencia necesita los goles de sus delanteros para salvar la categoría. El equipo llega a las últimas cinco jornadas de la Liga con Cavani, Samuel Lino y Justin Kluivert como máximos goleadores con solo cinco tantos. Un bagaje demasiado pobre en ataque. Duro solo lleva un gol en Liga. Se lo anotó al Getafe. Igual que Marcos André. El hispano-brasileño le marcó precisamente al Celta de Vigo en la goleada (3-0) de la primera vuelta en Mestalla. El dato más esperanzador para el Valencia es que Hugo Duro fue protagonista en Balaídos en la victoria (1-2) de la temporada pasada con José Bordalás en el banquillo. Iago Aspas abrió el marcador con una maniobra perfecta eliminando a Hugo Guillamón en el regate y superando a Jasper Cillessen con un disparo cruzado. El gallego cayó lesionado y a partir de ahí comenzó la remontada del Valencia. Dituro quiso echarle una mano al Valencia. El exportero del Celta se durmió con el balón en los pies, Maxi Gómez recuperó el balón y Hugo Duro marcó a placer. El uruguayo marcó el gol de la victoria dando inicio a una racha de tres triunfos consecutivos en Liga: la única vez en los dos últimos años.

Solo tres supervivientes

Hugo Duro es uno de los tres supervivientes del once titular con el que el Valencia de Bordalás ganó la temporada pasada en Vigo. Los otros dos son el capitán José Luis Gayà y un Hugo Guillamón relegado al ostracismo por Baraja durante el último mes. El alicantino conquistó Balaídos con una alineación inicial (4-5-1) formada por Cillessen, Piccini, Guillamón, Alderete, Gayà; Wass, Carlos Soler, Koba, Hélder Costa, Hugo Duro y Maxi Gómez.

Foulquier por Thierry

Volviendo al presente, el Pipo tampoco podrá contar con Thierry Rendall en Balaídos. El portugués fue amonestado contra el Villarreal y, como Cavani, cumple ciclo de tarjetas. Dejará su puesto en el lateral derecho de nuevo a Dimitri Foulquier. El canterano Fran Pérez, recuperado de sus molestias de espalda, vuelve a ser una alternativa ofensiva para el técnico. Rubén Iranzo entrenó con el primer equipo.