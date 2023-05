El Valencia CF se ha ejercitado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna para preparar la primera de las cinco finales por la salvación de la temporada contra el Celta de Vigo en Balaídos. Rubén Baraja ha contado con la baja de Hugo Duro por segundo día consecutivo.

El delantero ha trabajado al margen de sus compañeros, tal y como sucedió el lunes en la vuelta al trabajo. El motivo de su ausencia son unas molestias musculares que arrastra desde el partido contra el Villarreal que, afortunadamente para el equipo, no son graves.

El Pipo cuenta con el madrileño el domingo. La idea es que se incorpore a los entrenamientos en los próximos días y pueda completar las últimas sesiones de trabajo con el grupo. Mientras tanto, sigue un proceso de recuperación especial junto a los fisios y los preparadores físicos del club.

Baraja no va a arriesgar con Hugo Duro. Volverá a los entrenamientos cuando esté preparado y no haya riesgo de recaída. El Pipo no se puede permitir el lujo de perderlo de cara al partido contra el Celta. Hugo es el único delantero disponible de la primera plantilla porque Edinson Cavani cumple sanción (vio la quinta amarilla contra el Villarreal) y Marcos André sigue lesionado. El canterano Alberto Marí completará la lista de convocados aunque el alicantino es una opción para la segunda parte.

El Pipo tampoco podrá contar con Thierry Rendall en Balaídos. El portugués cumple ciclo de tarjetas y dejará el lateral derecho de nuevo a Dimitri Foulquier. Fran Pérez, recuperado de sus molestias de espalda, vuelve a ser una alternativa ofensiva para el cuerpo técnico. Rubén Iranzo entrenó con el primer equipo.