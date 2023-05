La mala situación deportiva del Valencia no pasa desapercibida para nadie. Rozando el descenso y jugándose la permanencia en las últimas cinco jornadas de liga, el club valencianista está, actualmente, muy lejos del nivel que ha mostrado históricamente.

La nefasta gestión de Peter Lim ha apocado al conjunto de Mestalla que está viviendo una de las peores, sino la peor, temporadas de su historia. Precisamente sobre el propietario del club ha hablado Paco Roig, el que fuera presidente del equipo valenciano, en unas declaraciones en Valencia Plaza. Ha sido en la inauguración de la sede de los Yomus, cuando el exdirectivo de la entidad valencianista ha cargado contra Peter Lim afirmando que "es un artista de llevarse la pasta" y que cree que lo que quiere "es sacar dinero con el campo".

"El Valencia está muerto, totalmente muerto. Porque hay un presidente que es un hijo de la gran p... No sé qué quiere Peter Lim del Valencia CF. Pienso que se ha llevado dinero de los fichajes. El equipo lo arruina cada vez más, cada vez peor. No entiendo lo que quiere. No viene a Valencia, ha mandado a su hijo... Lo que creo que quiere es sacar dinero con el campo. Peter Lim es un artista de llevarse la pasta", ha aseverado Roig.

Roig: "La solución pasa por no comprar el producto, no renovar los pases"

El empresario español ha continuado expresando que "Lim no tiene cariño ni emoción por el Valencia CF" y que "solo piensa en la pasta, se lleva 32 millones de movimiento de jugadores y nadie dice nada".

"Peter Lim no tiene cariño ni emoción por el Valencia CF. Este es un artista de llevarse la pasta. La gente en la vida tiene que tener cariño, emoción, amor; este no tiene nada, es un hijo de p.... Solo piensa en la pasta, se lleva 32 millones de movimiento de jugadores y nadie dice nada. Mientras, el Valencia está cada vez más muerto" ha incidido Roig.

"Yo puedo decir muchas cosas, pero sin la posesión del Valencia CF no puedes hacer nada. La solución pasa por no comprar el producto Valencia CF. Es decir, no renovar los pases y a tomar por saco", ha concluido el que fuera presidente del Valencia CF.