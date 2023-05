La expedición del Valencia CF que viajó a Singapur ya está en casa. La presidenta Layhoon Chan, el Director Corporativo Javier Solís y el Director Técnico Miguel Ángel Corona han aterrizado este mediodía al Aeropuerto de Manises después de mantener una reunión con Peter Lim para abordar el futuro incierto del club.

Layhoon, Solís y Corona volaron el lunes por la noche rumbo a Singapur para mantener una reunión cara a cara con el máximo accionista. Un cónclave, a instancias del Valencia CF de València agendado desde hace dos meses, difícil de entender porque se ha producido a cinco jornadas del final de LaLiga en medio de la lucha a vida o muerte por evitar el descenso.

“Ha sido una reunión positiva, de trabajo para planificar dentro de la más absoluta normalidad”, aseguró Solís nada más bajarse del avión ante los medios de comunicación presentes en el aeropuerto de Manises. "Estoy seguro de que todos los clubes en estas épocas empiezan a pensar, a planear, a discutir, y no era nada más diferente que eso", prosiguió.

"Han sido 48 horas de reuniones, de mucho trabajo", destacó Solís, visiblemente cansado tras el largo viaje.

No hay venta del Valencia CF

El Director Corporativo, además, quiso aclarar que "no hay ningún atisbo de venta" por parte de Peter Lim. "Eso lo dice la prensa pero no es así. Es cosa de la prensa. No hay ningún tipo de venta ni se me ha transmitido nada.. además las reuniones de trabajo son para planificar cosas futuras, entonces...”. confirmó.

Por otra parte, lejos de la sensación generalizada de que al propietario del club de Mestalla no le importa demasiado lo que está sucediendo con el equipo, Solís subrayó que “Peter por supuesto que está preocupado por la situación y no tiene ninguna duda de que va a salir a adelante. Ve todos los partidos del Valencia”.

La cita con Lim, recordemos, se ha desarrollado sin la presencia de Rubén Baraja (su continuidad está en el aire) y sin saber si el equipo estará la próxima temporada en primera o en segunda división. Un hándicap clave porque de la categoría dependerán las posibilidades deportivas y económicas para la confección de la plantilla de la próxima temporada 23/34.