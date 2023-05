Esta semana tuvo lugar la cumbre de Singapur a la que acudieron Javier Solís, Layhoon Chan y Miguel Ángel Corona para verse con Peter Lim y, según el club, hablar de temporadas futuras. A la cita no acudió Rubén Baraja como sí lo hizo en su momento Gennaro Gattuso, una cuestión en la que no se quiso detener el técnico, pero de la que tuvo que hablar.

"Me centro en lo importante para el club y para mí: que el equipo salga de esta situación, podamos respirar y la afición vea un futuro para el Valencia. Esto no es mi cometido ni tengo que valorar lo que no sea lo deportivo. Me concentro en que mis chicos estén convencidos de ganar, que hagamos un buen partido y sumar. Esto haremos de aquí al final", dijo, queriendo poner el foco en el aspecto deportivo.

No dijo solamente eso, sino que explicó que el asunto del viaje a ver el máximo accionista es un asunto que no puede desviar su atención: "El club tiene que seguir su marcha pero ni gasto energía ni me preocupa lo más mínimo. Sabía que el viaje se iba a producir pero yo estoy a lo mío. Perder energía en otras cosas... no lo puedo controlar", señaló.