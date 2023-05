Este lunes se cumple un año de un acontecimiento que cambió la historia del Valencia CF: la publicación de los polémicos audios de SUPER que provocaron el final del mandato del peor presidente de la historia de la entidad Anil Murthy y el comienzo de un nuevo ciclo en Meriton con la vuelta de Layhoon Chan.

Las conversaciones privadas de Anil desveladas en exclusiva por Superdeporte fueron el detonante principal para su salida del club. El bombazo informativo de cinco capítulos que arrancaba la noche del 15 de mayo a las 23:00 horas crispó al vestuario, al club, a las instituciones y a la sociedad valenciana en general desencadenando una manifestación multitudinaria el pasado 21 de mayo en la Avenida de Suecia que dejó las gradas de Mestalla vacías en una imagen para la historia. Los audios y sus repercusiones a nivel deportivo, político y social alcanzaron todos los rincones del planeta. Incluido a Singapur. La propia Layhoon Chan y su socio y persona de confianza Jorge Mendes se encargaron de que aquellas conversaciones llegaran hasta los oídos de Peter Lim. Dos semanas después el club emitía un duro comunicado anunciado su despido con efecto inmediato y desmarcándose totalmente de Anil.

«El contenido de las conversaciones filtradas entre Anil Murthy y varios terceros son opiniones personales de Anil Murthy y no del Valencia. El Valencia se desvincula de dichas opiniones. El Consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de posicionar al Valencia en la senda hacia el éxito. Con efecto inmediato, Anil Murthy dejará de ser presidente». El escándalo de los audios de SUPER marcó un antes y un después en el club.

La presidenta Layhoon tuvo que pedir perdón a la afición, a las autoridades y a la ciudad por los audios de Anil aunque seguía viendo como enemigo al «filtrador». «Lamentamos los daños que ha supuesto para la afición, para las autoridades y para la ciudad. Nosotros hemos dicho que nos distanciamos de esas opiniones y por eso estamos aquí hoy. Me gustaría añadir que se debe condenar que alguien filtre algo a la prensa sin el debido consentimiento. No es que esté buscando excusas, pero hay un responsable de esa filtración y que no es el club el que lo ha hecho», dijo.