Parecía una quimera pero el Valencia tiene motivos para ilusionarse. Y no, no es por la temporada actual, que ya es pésima independientemente de cómo termine. Es por la irrupción relámpago de tres canteranos que han derribado la puerta del primer equipo con una fuerza incontestable. Dos de ellos ya saben incluso lo que es ser titular con el primer equipo: Javi Guerra y Diego López.

Lo ocurrido en Balaídos no fue más que una confirmación de que los dos ‘niños’, de 20 años Javi y 21 Diego, ya están preparados para competir en Primera División. No es ninguna suposición. Lo están demostrando cada vez que Baraja les dio la oportunidad. La que les brindó el domingo fue mayúscula: de inicio en un gran escenario y en una situación agónica como es la que sufre el Valencia. Ambos, cada uno en sus respectivas tareas, no solo cumplieron con su cometido, si no que fueron dos de los nombres más destacados en el partido.

Javi Guerra tenía algo más de experiencia, si se puede decir así. El centrocampista debutó (esta temporada) antes. Concretamente el 16 de abril ante el Sevilla. Una semana más tarde en el Martínez Valero fue la primera vez que jugaron los dos, dejando sensaciones muy positivas. Repitieron en Mestalla ante el Valladolid, en el que fue el partido ‘lanzadera’ para Javi. El centrocampista se llevó los focos, de forma totalmente lógica, por el golazo en el último minuto que le dio tres puntos de oro al Valencia. Aquel día Diego López también entró en los minutos finales y fue uno de los motivos por los que el Valencia cambió la cara terminó encontrando el premio del gol.

La cantera da puntos

El nivel de importancia de los jugadores del filial ha llegado hasta tal punto que los tres han tenido influencia directa en los últimos puntos que ha conseguido el Valencia en liga. Siete de los últimos 12. El último ejemplo es el de Vigo. Más allá del gol sobre lo bocina de Alberto Marí, que fue al que le tocó llevarse los focos, el trabajo de Diego López durante los 77 minutos que estuvo en el campo fue capital. Un 50 por ciento del gol inicial de Kluivert lleva su firma. El extremo tuvo más fe y corazón que ninguno para rescatar un balón que parecía perderse por línea de banda. No solo llegó, si no que aún conservó fuerzas para conducir y servirle un balón medido a Justin para adelantar al equipo.

No necesitan tiempo de espera ni proceso de adaptación. Los ‘niños’ han llegado para quedarse y están reconduciendo una situación que parecía no tener solución. Javi Guerra y Diego López ya saben lo que es salir de inicio y la de Balaídos no será la última vez.