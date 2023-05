Al Valencia lo está salvando la cantera, pero no solo en el campo, también en las gradas. La nueva generación de futbolistas ha dado un paso al frente, pero también lo ha hecho la de aficionados. En esta recta final el valencianismo ha copado las gradas visitantes de todos los estadios, haciendo grandes esfuerzos para desplazarse y apoyar a su equipo.

Esta temporada está repleta de historias de lucha por el club, pero quizás la más llamativa sea la de Aaron Navarro, más conocido por sus amigos como ‘Navarrete’, que se ha desplazado absolutamente a todos los estadios de Primera División en los que ha competido el Valencia CF. Sin excepción.

La de este joven aficionado de 24 años es la historia de un enamorado hasta la médula del escudo y que no conoce fronteras a la hora de expresar y defender su pasión. No tenía suficiente con los partidos de Mestalla y a los 15 años decidió viajar fuera de casa siempre que fuera posible. El curso del Centenario estuvo en diez estadios rivales y este año le ha dado una vuelta de tuerca total. A falta de dos salidas ha estado en todos los campos y ya prepara las últimas dos batallas a domicilio, de hecho lo tiene todo comprado para estar en Son Moix contra el Mallorca.

‘Navarrete’ ha invertido mucho tiempo y dinero en no dejar solo al Valencia en ninguna parte. Viajar con el equipo se ha convertido casi en un estilo de vida. Primero por apoyar a su equipo, pero también por todo lo que rodea a este ritual de militancia. Hacer piña con otros valencianistas y conocer gente que comparte su pasión: «La idea es estar siempre al lado del Valencia. Si te gusta hacerlo en Mestalla, fuera te va a encantar. Es estar con tus amigos y con tu equipo.

Es sacrificado porque son muchas horas, pero si te gusta esto no te supone un gran problema», explica en una charla a Superdeporte cargada de sentimiento en la que reivindica el papel del aficionado: «No gana partidos, pero sí ayuda. Cuando el jugador te ve sabe que por quién tiene que ganar».

En esta especie de ‘Operación Salvación’ el Valencia ha costeado los autobuses para jugar fuera, pero Aaron reivindica la importancia de mantenerlo la próxima temporada porque los costes de viajar por tu cuenta son realmente elevados. Experimentado en la materia, sugiere al club que aunque no lo sufrague, sí ponga los medios para facilitar al valencianismo estar representado en todos los campos de España: «Organizado por el club puedes ir y volver en el mismo día, si no es un gasto enorme por los billetes o la gasolina, la comida, hoteles si te toca hacer noche...», explica, además de alertar que las aerolíneas suelen tener en cuenta los partidos para subir los precios.

Salvar al Valencia

Para el valencianismo ahora la pelea está en salvar al Valencia, pero en dos frentes: de bajar a Segunda División y de la tiranía de Peter Lim y su rodillo accionarial. En ambas luchas la afición está dando el ‘do de pecho’ por completo, realizando protestas multitudinarias, viajando con el equipo y superando los 40.000 espectadores en Mestalla, y es llamativo ver cómo en muchas ocasiones la voz cantante la está llevando esa generación que no vivió a plena consciencia la época dorada del club, pero que se ha criado con los relatos de sus padres y abuelos. ‘Navarrete’ lo explica perfectamente: «Todos tenemos la ilusión de contarle a nuestros hijos un Valencia como el que nos contaron nuestros padres y por eso queremos recuperar el club, echar a esta gente, que sepan que el club es nuestro, de los aficionados. Con Meriton aquí, por desgracia, el equipo va a seguir yendo para abajo», razona.

Aaron es optimista en salvar la categoría, cree que el Valencia está a una victoria y un empate de conseguirlo y también que en esta recta final de temporada «hay que estar con el equipo», en casa y fuera, sacando fuerzas de cualquier parte para lograrlo. No lo es tanto con poder sacar pronto a Lim, pero insiste en que no se puede dejar de luchar por conseguirlo: «Ellos quieren nuestro dinero y presumir de que tienen un club de fútbol, pero el Valencia no les importa nada», explica, al tiempo que revindica el papel de Libertad VCF en la oposición a Lim.