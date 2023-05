Rubén Baraja ha perdido para el partido contra el Madrid a dos pilares fundamentales de su once de gala. Ni Diakhaby ni Paulista podrán formar parte de la convocatoria por sanción. El francés vio la quinta amarilla en Balaídos y el brasileño fue expulsado. Eso obliga al Pipo a recurrir al ‘plan b’ para salvar la papeleta en una posición muy delicada. Salvo que el técnico vallisoletano tenga una sorpresa en mente, Cenk Ozkacar y Eray Cömert será la pareja encargada de proteger la portería de Mamardashvili ante el conjunto blanco, que llega tras caer eliminado en semifinales de Champions.

Este contratiempo llega en el momento de forma más boyante del teórico tándem titular. En los últimos cinco partidos, con un balance de tres victorias, dos empates y una derrota (los mejores registros de la zona baja), el Valencia había recuperado parte de la solidez defensiva que tanto se necesita para no perder la categoría. Baraja ha alternado últimamente entre defensa de cinco o de cuatro hombres, pero siempre con Paulista y Mouctar de inicio, excepto en el partido frente al Cádiz, precisamente el único en el que el equipo encajó más de un gol y terminó perdiendo. Aquel día fue Paulista quien se quedó en el banquillo.

El ‘5’ ha dejado en el camino su mala fortuna con las lesiones y está aportando la dosis de veteranía y oficio que ansía un equipo tan imberbe como es este Valencia. Junto a Diakhaby, que poco a poco está recuperando su nivel tras un tramo largo de temporada muy malo, están formando una defensa que sí es digna de quedarse en Primera.

Cenk y Cömert tienen la ardua tarea de hacer que no se note la doble ausencia. Además el rival no es el propicio precisamente. A pesar de que ya no se juega nada en liga y que aún está encajando el fuerte varapalo de Champions, el Madrid siempre es un rival temible.

Malos precedentes

El turco y el suizo ya saben lo que es formar pareja contra el Real Madrid. Lo hicieron en la Supercopa, en unas semifinales en las que el Valencia dejó una buena imagen pero terminó perdiendo en la tanda de penaltis. Los precedentes de liga, en cambio, no son tan ilusionantes. Ambos han compartido alineación titular, ya sea en defensa de cuatro o de cinco, en seis ocasiones, con un balance de solo una victoria y cinco derrotas. El triunfo fue el 3-0 frente al Betis previo al Mundial. Las derrotas, ante Valladolid, Girona, Barça (1-0), Atlético (3-0) y Cádiz (2-1). Toca cambiar la estadística este fin de semana.