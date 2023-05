Amadeo Salvo ha roto su silencio después de tener que comparecer en el juzgado por la venta del club a Peter Lim en una rueda de prensa concedida en Ibiza. En ella, el expresidente carga entre otros contra uno de los demandantes, Pepe Barberà: “Es un chiste, tío. Si entramos en eso... No quiero entrar en detalles, pero una demanda por daños morales y económicos de 1.900 euros capitaneado por un personaje que cuando yo llegué a la presidencia del Valencia CF le acababan de firmar un contrato de toda la publicidad estética de Mestalla por 75.000 euros por temporada cuando valía 700.000. Pues claro, me cargué el contrato, me demandó y le gané. El Juzgado de la Audiencia Provincial de València dijo que eso era un contrato desleal por el presidente previo, que era su amigo. Una cosa que valía 700.000 venderlo por 70.000 olía un poco. Entonces todo eso viene por ahí. 1.900 euros por daño moral y económico, el Juez se reía”, explicaba.

No se quedó ahí Salvo, que a las preguntas de los periodistas ibicencos, continuó con su explicación. Dijo que cuando él aterrizó en el Valencia “el precio de la acción era de cero euros y ahora vale dinero” y con eso explica que no había “ni daños morales ni económicos”. El expresidente prosiguió razonando que “cuando ganaron la Copa del Rey y llegaban a finales eso no valía. Es un chiste” y afirmó que todo este embrollo viene de 2014 y que la demanda viene motivada porque fastidió a Barberà “un contrato de 4 años con un beneficio de 2,4 millones de euros” y que eso “le picó”, además defiende que actuó para proteger el club “ porque si no hubiese cometido la irregularidad”. Daños morales y económicos Cabe recordar que esta demanda fue presentada por cinco accionistas bajo la representación de Jaime Navarro y que hace unos meses se celebró el juicio que buscaba hacer pagar una indemnización simbólica a Amadeo Salvo y Aurelio Martínez por daños morales y económicos derivados de una venta que, según la acusación, se produjo gracias al apoyo que le dieron el expresidente del club y el de la Fundación, que públicamente se posicionaron enfervorecidamente a favor de la llegada de Peter Lim. A su llegada al juzgado, ninguno de los dos quiso realizar declaraciones ni responder a las preguntas de los periodistas valencianos. Sí declararon en sede judicial y se ampararon en el informe de Price Waterhouse Cooper para defender que hicieron bien escogiendo la oferta de Lim. La acusación prepara ya otra demanda, pero en este caso a todos los patronos, ya que sus votos acabaron traduciéndose en la llegada del singapurense.