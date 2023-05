Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, sigue aportando la información verificable para que la fiscalía anticorrupción de Valencia potencie la investigación sobre los presuntos delitos que la pareja Lim y Mendes han hecho en nuestro club, con la ayuda de Layhoon y Amadeo Salvo: “la fiscalía italiana ya ha condenado al consejo de administración de la Juventus de Turín por un intercambio de jugadores idéntico al de Neto y Cilessen, y ahora la fiscalía portuguesa ha imputado a Jorge Mendes, Guedes y al Benfica por las sucesivas operaciones con el jugador portugués que terminaron en una venta hipermillonaria al Valencia CF de Peter Lim”.

Para el portavoz de Marea Valencianista: “Estos días Layhoon y Javier Solís se esfuerzan por filtrar que la investigación en Portugal no afecta al Valencia CF y que la investigación abierta por la fiscalía de delitos económicos de Valencia se va a archivar rápidamente. En cuanto a la primera afirmación mienten de nuevo al valencianismo: la propia fiscalía de la hacienda portuguesa ha informado que los registros llevados a cabo en casa de Gonçalo Guedes tienen como objetivo esclarecer los posibles delitos económicos del traspaso del jugador al PSG primero y al Valencia CF después. Hay que recordar que el Valencia CF pudo fichar a Guedes por la mitad de lo que pagó sólo un año antes, y que con todas las operaciones realizadas por Jorge Mendes con el jugador, el representante portugués y socio de Peter Lim, ha ganado más de doce millones de euros, mientras que el Valencia CF ingresó 17 millones menos de los que pagó al PSG. En cuanto a la investigación abierta en Valencia tras mi denuncia, la única que sabe cuales son las diligencias abiertas y el procedimiento a seguir es la fiscala asignada al caso y por el que se investiga por cuatro delitos económicos a Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon Chan y Amadeo Salvo. De momento, fiscalía tiene seis meses para hacer su trabajo. Yo soy muy cauto y respetuoso con el trabajo que ha empezado, pero eso no me impide ser optimista: estamos más cerca que nunca en poder demostrar lo que todos intuimos”.

Insiste Miguel Zorío: “si la fiscalía verifica las cuentas que el Benfica y el PSG ofrecen públicamente en sus páginas web y que presentan a sus mercados financieros respectivos, podrán comprobar, sin gran esfuerzo, los datos que a continuación desvelamos. El Benfica vendió los derechos de Gonçalo Guedes al Paris Saint-Germain, por 30 millones euros, y pagó a Jorge Mendes una comisión de 3.968.000 euros. Posteriormente, el PSG vende al jugador al Valencia CF por 40 millones de euros más 17 millones en variables, y Jorge Mendes vuelve a cobrar 5 millones de euros. Para finalizar el Valencia CF vende a Guedes al Wolves por 32 millones de euros y cobra de nuevo más de 3 millones de euros. En total, que se sepa, Jorge Mendes ha ganado con estas transacciones 12 millones de euros y el único que ha perdido es el Valencia CF, casi 18 millones de euros y los variables que desconocemos”.

Condena por Rodrigo Moreno

Miguel Zorío recuerda que “el Benfica y Peter Lim ya fueron condenados por la FIFA por la operación junto al Benfica por Rodrigo Moreno. Desde que Amadeo Salvo le regaló el club, siempre denuncié la relación de Lim con Mendes. Tras las numerosas denuncias realizadas, la FIFA comenzó a dudar de las operaciones de Meriton Holdings en el Valencia CF. Y tras una investigación, la FIFA confirmó que Meriton Holdings no respetó la independencia del Benfica con el traspaso de Rodrigo Moreno. El Comité Disciplinario de la FIFA falló contra el Benfica a causa del contrato que el club lisboeta firmó con Meriton Holdings, empresa de Peter Lim, el 31 de enero 2104, por el que se hacía con los derechos económicos de Rodrigo Moreno. Unos meses más tarde, el delantero español recalaría en las filas del Valencia CF de Lim, por 30 millones de euros más 10 millones de variables. La FIFA considera que en dicho acuerdo Meriton Holdings vulneró la independencia del Benfica para actuar libremente en el mercado y que accedió a información privilegiada de la entidad, contraviniendo hasta en 13 cláusulas el Reglamento Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA”.