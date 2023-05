13:06

Mensaje al vestuario para no pensar que la permanencia está conseguida

El mensaje es el mismo de siempre: preparar bien el siguiente partido, estar listos para competir y pensar que según lo que hagas en cada partido vas a tener una situación mejor o peor al final. Hemos seguido insistiendo en mejorar cosas. Esta es la mentalidad que tenemos y lo que va a hacer que seamos competidos. Creo que somos capaces de hacer un buen partido, esta la idea. La palabra relajación no tiene ningún sentido en este momento y hay que apartarla. Cada partido es importante, cada punto es fundamental y hay que trabajar para no estar donde no queremos.