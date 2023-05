El Valencia tiene la salvación en su mano para los tres partidos que restan de liga, tras un duelo que fue una auténtica batalla, dentro y fuera del terreno de juego. La afición llevó en volandas al equipo durante todo el encuentro, y quedó empañada por un individuo que, de forma personal, profirió supuestos insultos racistas sobre Vinicius, que desembocaron en un tremendo enfado del brasileño con la grada, y lo más llamativo, terminó con Ancelotti en rueda de prensa acusando a Mestalla y a la afición de racista. "El ambiente es racista", fueron sus duras palabras, que coronó añadiendo que fue todo el estadio el que le gritó "mono" al abandonar el estadio tras su agresión, cuando claramente se escuchaba que el grito decía: "tonto".

Una acusación muy grave del técnico italiano, que no cesó en su acusación a la afición valencianista. "Cuando le han sacado la tarjeta roja todo el estadio le ha cantado: "mono, mono, mono. Nunca había visto a un estadio entero con insultos racistas, a un grupo vale, pero un estadio entero no". Un comentario totalmente desproporcionado, y que no quedó ahí. Lejos de disculparse por el gesto de su jugador mandando a Segunda a la afición, el técnico lo justificó. "Cuando te insulta un estadio los jóvenes no son capaces de ser fríos, es bastante normal y evidente la reacción que tiene", comentó.

Sobre la expulsión que desencadena los lamentables gestos de Vinicius, el entrenador blanco aseguró que "el VAR se ha inventado la roja", a pesar de verse en las imágenes que el extremo carioca golpeaba claramente en la cara de Hugo Duro.

Ancelotti se excusó en que el árbitro inició el protocolo de antirracismo por los insultos de todo el estadio, cuando se inició minutos antes, con el aficionado que acabó desalojado de la grada por la policía. "Se debería haber parado el partido, esto no puede continuar", añadiendo que Vinicius no es un problema, sino "la víctima". "No se puede jugar un partido así, insultan a Vini todo el partido y al final le sacan la roja a él", concluyendo que "la liga española tiene un problema".