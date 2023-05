El Valencia se llevó tres puntos trabajadísimos ante el Real Madrid, con lo que alcanza los 40 puntos y roza la salvación. Un partido que se alargó hasta el 106, y que tuvo como protagonista a Kluivert, que le dio el pase de gol a Diego López. Tras el partido, el neerlandés volvió a hablar para los micrófonos de LaLiga, con su peculiar 'versión' del castellano. "Mira hoy que guapo Mestalla, otra vez". De nuevo Kluivert volvió a estallar de felicidad y agradecimiento con una grada que ha llevado en volandas al equipo, no solo hasta la victoria, sino hacia quedarse a un paso de la salvación definitiva. "Estamos muy felices", concluyó antes de ser preguntado por el que, para él, "es el MVP". Mamardashvili volvió a salvar al Valencia con una actuación de mérito. "Mamar es la hostia", apuntilló eufórico el máximo goleador valencianista.

Sobre la jugada que causó que Vinicius se encarara con la grada de animación, reconoce que "no he escuchado", pero pidió disculpas en nombre del equipo y del Valencia. "Esto no es fútbol, no me gusta nada, muy mal", fueron sus palabras.

Por esa misma acción Ceballos comentó tras el partido que la Liga debe proteger más a Vinicius, pero también quiso 'pegarle un palo a su compañero', a raíz del polémico gesto del brasileño abandonando el campo tras su agresión, haciendo gestos de "a Segunda" mirando hacia la grada. "Ha estado mal, una afición como la del Valencia merece respeto", comentó el sevillano.