El Valencia-Real Madrid ha tenido muchos actores principales pasando desde Vinicius a Ancelotti y con Diego López, que marcó su primer gol en Mestalla, como protagonistas principales. Toda la polémica sin embargo ocultó a uno de los mejores de la jornada: Mamardashvili. El meta georgiano fue clave para que el Valencia consiguiera los tres puntos en un partido que prácticamente certificaba la salvación de manera virtual, aunque no todavía matemática.

El equipo de Baraja fue superior durante algunos tramos al Real Madrid pero en el final del choque sí es cierto que los blancos disfrutaron de oportunidades en medio del lío con Vinicius. Pero en ese momento apareció un fantástico Mamardashvili que frenó las acometidas del equipo de Carlo Ancelotti, en especial un disparo de Fede Valverde que se convirtió en la gran parada de la jornada en Primera División.

El futbolista uruguayo se plantó en el corazón del área tras un pase de Karim Benzema y lanzó un potente disparo que dejó sin respuesta a la defensa del conjunto de Baraja. Fede controló y golpeó con su pierna derecha en ambos casos y su remate, centrado, iba donde hace mucho daño a los porteros y es cerca de su cabeza. El cancerbero realizó una actuación magistral y demostró que a pesar de haber sido una montaña rusa de temporada también en lo personal, ha aparecido en momentos complicados para sumar un granito de arena en busca de la salvación.

Minutos después, ya en el tiempo de descuento de un partido que se alargó en exceso llegó otra parada importante del portero del Valencia. Mamardashvili dejó un fantástico detalle, no tan impresionante como la parada a Valverde, en un golpeo a balón parado de Toni Kroos. El alemán le pegó con su pierna derecha buscando el palo largo del portero georgiano. Giorgi no picó y a pesar de dar un pasito hacia su izquierda, rápidamente reaccionó y encontró de nuevo buena posición para despejar con su zurda (mano) a córner después de que Yunus Musah no acertara a despejar. Y con esa acción mató un partido en el que los tres puntos tuvieron mucho que ver gracias a la actuación del cancerbero.

Temporada

Cabe recordar que en los últimos partidos Mamardashvili también había resultado importante, concretamente en el de Balaídos, donde estuvo muy acertado y frenó las acometidas del Celta de Vigo. También sacó dos buenas manos en el duelo contra el Villarreal unos días antes en casa. Delante del público valencianista que tanto le ha animado en este curso con algunos baches.

Donde no estuvo tan cómodo fue en el duelo disputado contra el Cádiz, choque en el que no acertó en algunas salidas y en el que mostró cierta inseguridad debajo del larguero. Le sucedió algo similar contra el Almería en un partido en el que un balón parado del cuadro rojiblanco terminó con gol tras un fallo en la salida del meta. Eso sí, en global, no es culpable ni mucho menos de la situación del equipo y ha tenido un rendimiento notable en algunos tramos.

Mensaje para Vinicius

El meta del conjunto valencianista aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje al brasileño. «Todo el mundo es igual. Ese es uno de mis lemas en la vida y del cual nunca me he desviado. Mi intención durante el partido fue siempre animar y levantar a mi compañero, pero nada más. El racismo no tiene lugar en el fútbol y debemos luchar contra ello de manera conjunta», señaló. Kvaratskhelia, compañero en Georgia y amigo, explicó que «pocas personas pueden explicar mejor de lo que es capaz para ayudar a un amigo y compañero».