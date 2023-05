Joan Ribó, ha condenado los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Junior en Mestalla y en la "zona intermedia" de acceso al estadio. "Ya está bien de manifestaciones de ultraderecha de tipo racista", ha reivindicado.

"El Valencia, de una vez por todas, tiene que eliminar de sus aficionados que entren en el campo a todas esas personas. Ya hemos tenido demasiados problemas con ellos", ha aseverado tras una reunión con el diputado de Más País, Íñigo Errejón. La Policía ha detenido a tres jóvenes en relación con lo sucedido este domingo en Mestalla.

Ribó ha advertido que fue "un escándalo" y ha recordado que "no es la única vez" que se han escuchado este tipo de manifestaciones. "Las imágenes que he visto del futbolista (Vinicius) bajando del autobús y ya oyendo insultos continuamente es un indicador claro de la situación --ha señalado--. Había una serie de personas dispuestas a hacer manifestaciones de odio y racismo".

Ha instado a "resolverlo rápidamente" y ha destacado que la Fiscalía se haya "puesto en marcha" al abrir de oficio una investigación para determinar si los insultos racistas proferidos a Vinicius constituyen un delito de odio.

Preguntado por si el Ayuntamiento puede actuar ante los gritos que se produjeron fuera de Mestalla, Ribó ha remarcado que es una "zona intermedia" en el acceso al campo. "Vamos a visionar las imágenes y a ver que se puede hacer", ha garantizado, y ha destacado que la Policía ya está en ello.

Anteriormente, en 'La Entrevista' de plazapodcast, el primer edil ha vuelto referirse a los hechos de Mestalla. Allí ha comentado que le produjeron "indignación y pena" y le "avergüenzan" los "elementos claros de odio y racismo que fueron desde el comienzo" del partido entre el Valencia y el Real Madrid.

"Es imprescindible que el Valencia, la Policía y la justicia de una vez por todas acaben con eso", ha insistido, para lamentar que "no da una buena imagen" y está haciendo "mucho daño" a la ciudad. "Che, para una vez que ganamos al Madrid, que estábamos todos contentos, lo estropean con esto. Es intolerable", ha abundado.

PIDE NO ACHACARLO A VINICIUS NI A TODA LA AFICIÓN

Cuestionado por las declaraciones de este lunes del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el portavoz del PSPV de València, Borja Sanjuán, defendiendo la integridad del Valencia, Ribó (Compromís) ha remarcado que "no se puede achacar (lo ocurrido) ni directa o indirectamente al comportamiento de un jugador, como más o menos hicieron esas personas (Puig y Sanjuán), porque antes de entrar en el estadio ya era insultado" Vinicius.

"Este jugador estuvo amenazado e insultado antes de ponerse las botas de fútbol", ha ilustrado, y ha puntualizado que "evidentemente ese no fue todo el comportamiento de Mestalla, fue el comportamiento de gente, más de uno, un grupo de personas que todos hemos vinculado a determinados grupos de extrema derecha". "Es imprescindible que se controle ya", ha reiterado.

Dicho esto, el alcalde se ha mostrado "convencido de que la inmensa mayoría de Mestalla no tiene ninguna relación con este tema". "Estas personas dan una imagen terrible de todo el Mestalla, para quien no conozca este tema en detalle, y dan una imagen terrible para el Valencia y terrible para la ciudad", ha rechazado, y por todo ello ha urgido a "tomar las medidas rápidas".