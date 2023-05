La candidata del Partido Popular a la alcaldía de València, María José Catalá, también se ha referido en las últimas horas al ‘caso Vinícius’ y todo lo que está arrastrando en perjuicio de la imagen de la ciudad de València y del Valencia CF.

“La contundencia que ha tenido el Valencia con los aficionados que profirieron insultos racistas me parece ejemplar, y me parece bien que se adopten estas medidas porque si no hacemos esto efectivamente se toma la parte por el todo y eso es muy injusto”, señaló Catalá.

“Mestalla no es racista, es decir Mestalla no ha sido nunca racista, la afición no es racista, y que un grupo de personas profirieran unos insultos racistas a un jugador me parece que tiene que ser absolutamente reprobable, como se ha hecho, pero que esto no representa a la afición”, insistió la candidata del Partido Popular a la alcaldía de València.

Catalá quiso dejar claro que el hecho aislado sucedido en Mestalla “no representa a mi familia que acude a los partidos de fútbol y que efectivamente no son racistas, y me parece que se ha hecho una lectura desproporcionada con una afición que es tolerante, que es abierta y que respeta siempre al adversario”.