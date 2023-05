Rubén Baraja ha querido atajar el problema de raíz y no ha esperado al turno de preguntas para ofrecer un contundente comunicado sobre el 'caso Vinícius'. El Pipo ha condenado profundamente el racismo y por supuesto ha defendido a toda la afición valencianista, que está sufriendo las consecuencias de los lamentables actos de un grupo reducido de personas que se encontraban el domingo pasado en el estadio.

"Yo, Rubén Baraja, como entrenador del Valencia y persona condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla contra el Real Madrid. Estoy absolutamente en contra del racismo", comenzó el técnico nada más tomó asiento. Inmediatamente después defendió la historia del Valencia como un club en el que no tiene cabida la discriminación: "Nosotros, como club, hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo".

Defensa a Mestalla y a la afición del Valencia CF

Pipo es un valencianista más y como tal se siente afectado por la lluvia de críticas completamente injustificadas que ha recibido Mestalla y su afición en los últimos días. "No voy a permitir que a la afición del Valencia se le tache con calificativos que no merecemos. Igual que un jugador se rebela ante insultos y eso lo apoyo con toda la contundencia, nosotros nos rebelamos contra quien, durante todos estos días desde el partido, nos han acusado de ser lo que no somos. Lo digo en primera persona y como entrenador del Valencia", explicó Baraja, haciendo referencia a que un grupo de personas no representa a toda una afición.

Sanción desproporcionada al Valencia CF

Por último, el vallisoletano defendió el modo de actuación de su club desde el primer momento y tachó de "injusta y desproporcionada" la vergonzosa sanción que ha sufrido el Valencia: multa económico y el cierre temporada de la grada Mario Alberto Kempes. "El Valencia, cuando se produjeron los hechos, actuó con inmediatez para poner la situación en manos de la ley y se cumpla lo que está escrito. La sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta. A partir de ahora sólo voy a hablar del partido de mañana", concluyó.