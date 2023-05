El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato a la alcaldía, Fernando Giner, ha defendido a la ciudad de Valencia y a la afición del Valencia CF: “No es justo el trato que se nos está dando desde Madrid. ¿Por qué tenemos que justificarnos los valencianos ante el relato que nos quieren imponer?”, ha cuestionado.

“Valencia no es racista, y por supuesto que condeno cualquier ataque o insulto. Pero no lo que no podemos permitir es que se nos diga que toda la afición y que toda Valencia es racista por las acciones de tres personas que ya han sido debidamente identificadas y sancionadas”, ha señalado.

“¿Por qué nos toman? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este ataque? Ya está bien”, ha apuntillado. “Lo mejor que puedo hacer en estos momentos por Valencia y por España es defender Valencia, porque quedarme callado es abonar el terreno para los nacionalistas. Lo que está haciendo Madrid ahora mismo sin darse cuenta es alimentar al nacionalismo, y por eso mi obligación ahora mismo es exigir el máximo respeto por nuestra ciudad", prosiguió el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València.

Además, ha recordado: “Mi lealtad está con Valencia y con España, y se acabó. Ya saben todos los valencianos que yo no me caso con nadie, ni con las derechas ni con las izquierdas. Estoy aquí para defender Valencia, y por eso, pienso trabajar desde este Ayuntamiento para que se nos trate con respeto y con justicia, y no voy a tolerar faltas de respeto, vengan de donde vengan”, ha indicado.