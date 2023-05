El Comité de Competición perpetró un agravio comparativo histórico con su decisión de cerrar parcialmente Mestalla. No lo ha hecho con ningún estadio con casos similares -o idénticos- y además se ha apoyado en mentiras que posteriormente reflejó en el comunicado con el que notificaba la sanción.No solamente esto, sino que el club de Mestalla denunció también que la sanción «se basa en pruebas que el Club no ha podido ver y sin darnos trámite de audiencia», algo a lo que están obligados y que además «contradicen a lo que dice la Policía Nacional y LaLiga».

La mentira más sangrante es la que recoge el punto seis, en la que señalan que tras las expulsión «se produce un cántico generalizado por toda la grada de ‘Mono, mono’ que transiciona a ‘Tonto, tonto’». Todos los vídeos demuestran que es una falsedad, ya que en todo momento se tildó al brasileño de «tonto» y tanto el acta arbitral, como la versión de la policía, como la denuncia de LaLiga así lo corroboran. El propio Carlo Ancelotti, que fue el encargado de propagar el ‘bulo’ en sala de prensa de que había sido un cántico generalizado por «todo» el estadio pidió perdón 48 horas después y lo matizó señalando solo a un grupo, pero el Comité decidió obviarlo y creer una versión manipulada de los hechos para proceder a sancionar al club de Mestalla, al que no le dieron trámite de audiencia y la RFEF decidió dar por buena la versión del Madrid en su denuncia.

En el punto uno, por otra parte, se refleja que «cientos» de seguidores le llamaron «mono» en su llegada al estadio desde los aledaños. Lo cierto es que esto se puede desmontar los vídeos de la llegada del autobús y en los medios nacionales han estado publicando durante estos días un vídeo manipulado en el que se pone un audio de los aledaños del Civitas Metropolitano sobre las imágenes de Mestalla. Algunos lo borraron cuando se dieron cuenta del engaño y otros los siguen empleando. El Comité, no obstante, también lo recoge en su comunicado.

Retirada la roja

Otro de los puntos decididos por el Comité fue la suspensión de la sanción a Vinícius, dejando sin efecto la cartulina roja que vio en Mestalla por agredir a Hugo Duro. Y es un hecho insólito porque por primera vez en la historia, Competición ha dejado sin efecto una expulsión que lo era y que se puede demostrar con imágenes. Y para ello se acogen al razonamiento del Real Madrid de que no se puso toda la secuencia al colegiado desde la Sala VOR en la que Duro le coge del cuello antes y que el golpe se lo da «en un intento desesperado por quitarse de encima el brazo del jugador rival, ante el inminente riesgo de asfixia». Las imágenes, no obstante, muestran un manotazo completamente intencionado. Cuando fue el Levante el que presentó un recurso sobre la expulsión de Iborra en el que se veía claro que el empujó al colegiado fue accidental, el Comité no le quitó la sanción, pero en este caso la agresión es visible y a pesar de ello le han retirado la sanción. Además de todo esto, también han ignorado el artículo 93 de su propio Código Disciplinario que se refiere a las provocaciones y que reza lo siguiente: «Provocar la animosidad del público, obteniendo tal propósito (...), se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos».