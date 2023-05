Sandra Gómez, vicealcaldesa de València y candidata a la alcaldía de la ciudad en las elecciones del 28 de mayo por parte del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana, se refirió recientemente a todo lo sucedido el pasado domingo en Mestalla y el ya bautizado como ‘caso Vinícius’.

“Voy empezar con una palabra que resume todo esto, indignación. A mí todo esto me está produciendo mucha indignación, primero indignación contra los racistas, contra las personas que insultaron en el partido que se jugó en Mestalla entre el Valencia CF y el Real Madrid y que han generado tanto daño a la imagen de la ciudad de Valencia”, comenzó asegurando en los micrófonos de À Punt.

“Indignación porque el racismo tiene que quedar fuera de todos nuestros ámbitos, personal, laboral y por supuesto del deportivo. Y por eso quiero expresar mi mas rotunda condena a todas esas personas que han dañado tanto la imagen de nuestra ciudad, quiero celebrar la rápida decisión que han tenido de localizar y expulsar de por vida a toda esa gente que no representa a Valencia ni al valencianismo”, prosiguió Gómez.

Ahora bien, la vicealcaldesa quiso dejar también muy claro que “Valencia no es racista, Mestalla no es racista y la afición valencianista no es racista. Hay una campaña injusta, de desprestigio a nuestra ciudad, un relato que se ha iniciado desde Madrid y que sinceramente está dañando profundamente nuestra imagen y nuestra reputación”.

Mayor implicación política

“No sólo tenemos encima de la mesa una sanción que limita la asistencia a una parte de Mestalla, es que ese acta recoge cuestiones que no son ciertas como que hubo un grito y un insulto generalizado de una grada de Mestalla a un jugador. Tenemos todos, de forma unánime, y también los políticos y las políticas, que rechazarlo”, subrayó Sandra Gómez.

En este sentido, la dirigente del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana insistió en el hecho de que “Valencia es la ciudad que va a acoger los ‘Gay Games’, es una ciudad plural, abierta diversa, que fomenta los valores en el deporte del respeto, y si que he echado de menos en estos días que hayan políticos y políticas que sean más contundentes con esto. Porque en esta cuestión yo sólo he escuchado al presidente de la Generalitat, a mi compañero Borja SanJuán y hoy a mí misma rechazar frontalmente el daño que se está haciendo a nuestra ciudad”.