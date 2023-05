La noche del martes la RFEF escribió uno de los capítulos más bochornosos de la historia de nuestro fútbol. Después de una reunión del Comité de Competición dio publicidad a una desproporcionada sanción contra el Valencia CF en la que ordenó una multa de 45.000 euros y el cierre parcial del estadio de Mestalla, más concretamente de la grada de animación conocida como ‘Mario Alberto Kempes’, un castigo sin precedentes esta temporada a pesar de que lo sucedido el pasado fin de semana ya ha pasado en más campos sin que se haya adoptado esta medida. El agravio comparativo, como ya pasó con José Luis Gayà, volvió a quedar patente y la entidad valencianista irá hasta el final para anular una medida que considera «desproporcionada» y adoptada con «pruebas que contradicen a lo que dice la Policía Nacional y LaLiga» y que el Club «no ha podido ver» y sin darle «trámite de audiencia».

En el club ya ha solicitado la cautelar para tratar de abrir la grada de animación en el partido contra el RCD Espanyol del próximo domingo que todavía puede ser clave en la lucha por la permanencia. En caso de no conseguir el indulto temporal para cerrar la temporada al cien por cien de ocupación, el Valencia acudirá a la justicia ordinaria. En el propio comunicado oficial emitido como respuesta a las sanciones emitidas por el Comité de Competición ya señaló que iría «hasta las últimas instancias» porque además de injusta, lo considera «un agravio más en las últimas decisiones disciplinarias que se han tomado en contra del Club» y es que cabe recordar que a Gayà le cayeron cuatro partidos de sanción por unas declaraciones sobre los arbitrajes que posteriormente otras personalidades del mundo del fútbol como Carlo Ancelotti han hecho sin ningún tipo de castigo disciplinario como el del capitán.

Esta sanción llega por la ‘vía rápida’, con un comunicado del Comité en el que hay mentiras significativas y a pesar de suceder con anterioridad acontecimientos tan graves como una invasión de campo por parte de los ultras del Espanyol en el encuentro ante el Barça o de varios episodios de insultos racistas esta misma temporada a jugadores como Iñaki Williams. El chivo expiatorio, no obstante, ha vuelto a ser el Valencia CF siendo el único equipo sancionado por parte de la Federación por un incidente de estas características.

Cabe destacar, además, que la sanción va a recaer precisamente sobre el club que más rápido ha actuado y más implacable se ha mostrado para tratar de erradicar comportamientos racistas en los estadios. El Valencia ya ha identificado a los autores y les ha impuesto la máxima sanción que está en sus manos, algo que en otros clubes no ha sucedido o el proceso ha sido mucho más lento.

El discurso de Baraja

Rubén Baraja en sala de prensa representó el sentir del club con una condena firme al racismo y una denuncia por el nuevo agravio de la RFEF al club: «Yo, Rubén Baraja, como entrenador del Valencia y persona condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla contra el Real Madrid. Estoy absolutamente en contra del racismo. Nosotros, como club, hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo. No voy a permitir que a la afición del Valencia se le tache con calificativos que no merecemos. Igual que un jugador se rebela ante insultos y eso lo apoyo con toda la contundencia, nosotros nos rebelamos contra quien, durante todos estos días desde el partido, nos han acusado de ser lo que no somos. Lo digo en primera persona y como entrenador del Valencia.

El Valencia, cuando se produjeron los hechos, actuó con inmediatez para poner la situación en manos de la ley y se cumpla lo que está escrito. La sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta», señalaba el preparador blanquinegro.