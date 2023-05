Javier Solís atiende a DAZN minutos antes del partido. Éstas fueron sus respuestas.

Lucha contra el racismo

Lo primero que hay que hacer es condenar y mostrar el rechazo más absoluto de cualquier insulto o símbolo. El club, desde el primer momento, estuvo colaborando con la policía y actuando de forma proactiva. Reiterar la lucha que incumbe a todos los clubes y personas de luchar contra una lacra que no tiene cabida.

Cierre parcial de Mestalla

Confiamos en que se nos otorgue la medida cautelar. Entraremos a fondo porque estamos todos en contra del racismo, pero de la misma forma no hay derecho a esa acusación que se ha hecho de manera directa a toda una afición que siempre se ha comportado de manera ejemplar y no se merece ese calificativo.

Recurso de la sanción

No hemos tenido acceso al expediente hasta hoy a mediodía. Hasta que no podamos ver de dónde vienen las imágenes no podemos saber cómo proceder.