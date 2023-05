La salvación tendrá que esperar. El Valencia CF se complicó la vida en Mallorca. Rubén Baraja y sus jugadores se condenaron a sufrir hasta el final del campeonato. El equipo desaprovechó una oportunidad de oro para certificar la permanencia de forma matemática en el Estadi de Son Moix y dejó escapar los viejos fantasmas del descenso que parecían enterrados con la victoria al Real Madrid en Mestalla. Ni victoria no empate. Los del Pipo cayeron derrotados con un gol de Vedat Muriqi que continúa poniendo en riesgo la categoría a dos jornadas del final. La temporada no se ha acabado todavía. El calvario continúa. El peligro de la segunda división es real. Lo que faltaba.

La semana va de mal en peor para el valencianismo. Señalados como racistas por la maquinaría mediática madridista, castigados por el Comité de Competición con el cierre de la Grada Mario Alberto Kempes durante cinco partidos y humillados por el indulto a Vinícius Junior que dejó sin sanción su agresión a Hugo Duro. Por si fuera poco, a la afición ahora le toca estar preocupada y nerviosa por la situación deportiva a falta de dos jornadas para el final de la Liga.

La salvación sigue en el aire. Mallorca no fue el punto y final al sufrimiento como todo el valencianismo esperaba. La derrota contra los de Javier Aguirre cambia el escenario. Las probabilidades de descenso son menores que el resto de rivales, pero el riesgo de descenso existe y asusta. Para el superordenador de Opta hay un 3% de opciones. Ahora mismo el Valencia depende de sí mismo y es décimotercero en la tabla de clasificación con 40 puntos por delante de Celta (40), Almería (39), Getafe (38), Cádiz (39), Valladolid (38) y Espanyol (35).

El equipo se jugará la permanencia el domingo contra el Espanyol con la duda de si tendrá el apoyo de la grada de animación. Apelación tumbó la cautelar y el cierre parcial de Mestalla sigue adelante. El club acudirá al TAS si no le dan la razón y no descarta la justicia ordinaria. El Valencia-Espanyol que estaba llamado a ser un partido de protesta contra Peter Lim se ha convertido en una finalísima por la salvación. Baraja asume la importancia y la responsabilidad del partido del domingo y se encomienda a Mestalla de nuevo. «El partido contra el Espanyol será definitivo», decía el entrenador. Toca duelo directo. Otra vez a vida o muerte. El empate vale si el Getafe o el Valladolid pierden o empatan su partido. Los ‘pericos’ vienen reforzados por su remontada al Atlético y no tienen margen de error. La pesadilla sigue.

Lo mejor fue lo que pasó antes del partido. Mouctar Diakhaby dejó claro que no apoya la campaña ficticia de ‘Racistas, fuera del fútbol’ impulsado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), LaLiga y la RFEF. El central evitó posar con la pancarta en los prolegómenos del partido contra el Mallorca. Mientras los dos equipos sujetaban la lona, el jugador del Valencia dio un paso atrás y se quedó en un segundo plano haciendo estiramientos. El guineano sufrió un episodio racista que no tuvo consecuencias. Se sintió desprotegido y muy desamparado. No cree en el fútbol español.