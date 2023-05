Los robos con violencia en domicilios particulares están disparados tanto en la Comunitat como en muchas otras partes de España. Los ladrones que asaltan casas suelen emplear la violencia intimidatoria con mucha facilidad y los futbolistas o personajes públicos son unos blancos fáciles de seguir y el botín suele ser muy cuantioso.

La criminalidad en Comunitat Valenciana varió un 18,23% hasta el tercer trimestre de 2022, disparándose en el cuarto, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Una de las últimas víctimas conocidas es la familia Kluivert, mientras el atacante del Valencia CF se encontraba en Mallorca junto a sus compañeros.

Según publica 'Plaza Deportiva', un grupo de encapuchados asaltaron el chalet en el que Justin Kluivert reside junto a su novia en una urbanización de Bétera. Esto ocurrió en la noche de miércoles, por lo que seguramente eran conocedores de que el atacante neerlandés se encontraba concentrado junto a su equipo en Mallorca para disputar el vital encuentro liguero.

Un botín de 160.000 euros

Los delincuentes atacaron a la novia de Kluivert, intimidándola y golpeándola, llevándose joyas, relojes, etc... por un valor aproximado de 160.000 euros. Todo fue tan premeditado como rápido, ya que los asaltantes aguardaron a que la pareja del futbolista regresara a casa tras pasear a su perro. Tal y como publica el medio, la alarma perimetral no estaba conectada, lo que facilitó el robo. Todo fue cosa de pocos minutos y la mujer no tuvo que lamentar heridas de consideración.