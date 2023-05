Envueltos en todo el revuelo de la sanción al Valencia por los casos de racismo contra Vinícius, el conjunto de Baraja se juega las castañas contra el Mallorca el poder llegar ante el Espanyol ya salvados con una victoria en Son Moix. Un estadio desde donde el portavoz y Director Corporativo del club de Metalla ha hablado para DAZN.

Ha empezado condenando el racismo, añadiendo que "hay que mostrar el rechazo más absoluto de cualquier insulto o símbolo. El club, desde el primer momento, estuvo colaborando con la policía y actuando de forma proactiva. Reiterar la lucha que incumbe a todos los clubes y personas de luchar contra una lacra que no tiene cabida".

Sin embargo, en cuanto a la sanción por la que la grada Alberto Kempes de Mestalla quedará cerrada durante cinco partidos, el portavoz confía en que se le otorgue la medida cautelar al club. "Entraremos a fondo porque estamos todos en contra del racismo, pero de la misma forma no hay derecho a esa acusación que se ha hecho de manera directa a toda una afición que siempre se ha comportado de manera ejemplar y no se merece ese calificativo".

Eso sí, Solís reconoció que "no hemos tenido acceso al expediente hasta hoy a mediodía", y que todavía no saben de dónde vienen las imágenes por las que se les ha condenado. "Hasta que no podamos ver de dónde vienen las imágenes no podemos saber cómo proceder".