Mouctar Diakhaby no se va a dejar utilizar. Lo dejó claro en el partido contra el RCD Mallorca y también ante el Espanyol en Mestalla. Cuando el resto de los jugadores posaron detrás de la pancarta de LaLiga, el CSD y la RFEF para luchar contra el racismo volvió a decidir no sostenerla, ya que considera que cuando él fue la víctima no se hizo esfuerzos por protegerle y se quedó solo, todo lo contrario que en el caso de Vinícius Jr. al que los organismos del fútbol español sí han arropado desde el principio.

El compromiso del francoguineano en la lucha contra la discriminación racial es total. Siempre ha demostrado una gran valentía a la hora de denunciarlo y de ser coherente con su discurso. Es por eso que al observar el gran agravio comparativo que se ha vivido en ambos casos decidió pronunciarse con un gesto cargado de dignidad, no prestándose a que se frivolice con un asunto tan delicado y dejando claro que no hay víctimas de primera y de segunda. El valencianismo supo reconocer el coraje de su decisión y le brindó una sonora ovación como ya hizo cuando denunció un insulto racista por parte de Juan Cala en un partido contra el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. Cabe recordar que Diakhaby mandó sus mensaje de ánimo a Vinícius desde el primer momento: «Y sí, por supuesto que apoyo a Vinicius Jr. contra los insultos raciales que recibió de algunos seguidores. Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar con firmeza a quienes cometieron estos actos… no decir nada es ser cómplice», señaló el defensor valencianista, que también respondió al tweet de Juan Cala en el que le tildó de «payado». Diakhaby le espetó el siguiente comentario: «Sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato». Queda un partido de Liga y presumiblemente se seguirá mostrando una pancarta con la que no se alineará Diakhaby para protestar contra la desigualdad de trato sufrida en ambos casos y para seguir defendiendo que se actúe siempre de forma tajante y contundente contra el racismo.